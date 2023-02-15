大部分男人墳前收第一束鮮花？蔚來情人節文案炒車　部分網民力撐

2月14日是情人節，蔚來汽車員工也十分應節地發布文案，卻未料「炒車」，把情人節過成了「清明節」，甚至引起官媒關注。



網傳截圖顯示，一位成都某蔚來門店員工在朋友圈發布文案，但內容竟稱「大部分男人收到的第一束鮮花，都是在自己的墳前。今天打卡蔚來空間，領取屬於自己的鮮花吧。」

據報道，該文案是成都中糧大悅城蔚來空間店的情人節營銷，蔚來總部一客服表示，確認後會讓門店進行整改。而涉事員工不久即在其朋友圈道歉，「各位用戶朋友很抱歉，在情人節這天因為我的不當言論，給大家帶來了不好的影響，在此真誠道歉，還請大家原諒」。

在網上，輿論反應兩極。大量網民反映該文案讓人聽了很不舒服，認為把死亡與情人節這種理應喜慶的節日聯繫在一起不妥。但許多網民同時提出相反意見，認為該文案只是說出了大實話而已，「大部分男人收到的第一束鮮花都是在自己墳前」確是普遍的現象，甚至認為廣大男性並不會對此反感，不應上綱上線。不過也有網民指應結合上下文來理解，認為如此表述確實有問題，「然後讓大家來領花？你是不會聯繫上下文嗎？」、「光這一句是沒問題，連著下一句你沒品出怪味嗎？」

其他網民點睇：

這是提前過清明節了嗎？

所以蔚來的意思是，上班如上墳？

實在不知道怎麼寫文案，還不如去找ChatGPT

話糙理不糙，也確實反應一部分實情

難道不是？咱就是說情人節哪個性別收到的禮物多？

人家只是說了一個大實話，有什麼不對？

就為這文案，我下一部車指定買蔚來

雖然是調侃，作為男性本來就不介意，笑一笑就過去了，畢竟男性都清楚這個問題，倒是你們女性應激了



「人民網評」則對事件發文指，營銷本無錯，但如此營銷，明顯跑偏了，一來有違常情，令人心理不適；二來不夠陽氣，給人晦氣之嫌。當事人也許認為此文案是個故事，但變成了事故，引發了輿情，也拖累了企業形象。

該文又指，一次事故，未必能葬送企業，但面對如此做法，如果不迅速止損，企業就難有未來。這事給蔚來敲了警鐘，也給其他企業帶來警示，營銷非同小可，不要忽視其中的利害。高明的營銷一定有正確的價值觀，如果缺少基本的是非，光想著一鳴驚人，光顧著譁眾取寵，光思及如何帶來高流量，那麼必定被反噬，直至不可收場。