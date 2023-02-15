《流浪地球2》與《三體》成待宰火雞 《紐時》何以自居農場主？
經歷疫情期間低潮，內地影視產業在今（2023）年春節檔期繳出表現不俗的成績單，舉凡電影《流浪地球2》、《滿江紅》，以及電視劇《狂飆》、《三體》、《去有風的地方》等作品，都取得讚譽的口碑。不過，看在美國媒體《紐約時報》眼中，卻又是另一番風景。
《紐約時報》接連打了差評
《紐約時報》近期接連刊出兩篇影評，聚焦在內地著名科幻作家劉慈欣作品改編的電影《流浪地球2》和電視劇《三體》。相對於中國和海外中文觀眾給出的好評，《紐約時報》的兩位作者，則帶着頗不以為然和貶抑的口吻給了「差評」。
在《紐約時報》看來，電影《流浪地球2》最大的問題在於「近三小時錯綜複雜的故事線、漏洞百出的主題和混亂的、顯然得到了國家認可的政治潛台詞」。在不認為2019年《流浪地球》第一部「取得了多少真正的電影藝術成就」前提下，指續集更是「充斥着誇張情節和突出的民族主義思想」，從而認定其「流浪到另一個極端」。
對於真人版電視劇《三體》，《紐約時報》從標題就給出了結論：「忠於原著的平庸之作」。全文重點放在了該劇的講述方式和翻譯問題，強調演員既無出彩表現、3D動畫平淡無奇，且「講故事的方法就像給孩子讀書一樣」，「整體製作質量──佈景、表演、音樂的使用──都低於一般的優質劇集」。
對中國作品雞蛋裏挑骨頭？
《紐約時報》這兩篇拿中國科幻影視作品「說事」的劇評文章，讀來令人意外，卻也在意料之中。意外之處在於，其顛覆了一般觀眾的觀感，電影《流浪地球2》和電視劇《三體》不只在中國的「豆瓣」取得了8.2和8.3的高分，在西方觀眾常用的網路影視資料庫IMDb，也擁有不低的8.0和7.9評分。
更令人意外的地方是，有別於過往將報道重心放在中國社會發展的負面話題，此次《紐約時報》罕見地把筆墨集中到了中國影視作品，儘管不懷好意，卻也間接體現出中國相關領域的發展，已到了西方必須拿放大鏡嚴陣以待，甚至是要在雞蛋裏挑骨頭的程度。
然而，如此情景亦不令人感到過於預料之外。原因莫過於西方媒體雖然長期在國際輿論場中掌握話語權，但聲量大並不等於掌握真理，在資本橫行與流量為王的時代，媒體扮演的角色愈發轉變為迎合既有口味和價值觀的想像，對中國崛起的全方位敵對和憂懼，在政治、軍事、科技等領域既已如此，作為軟實力象徵之一的影視作品，自然也難以例外。
此外，由於網飛（Netflix）隨後也將推出《三體》另外的改編版本劇集，兩個版本的較量已經在網路輿論場上展開，或許也蔓延到了美國媒體的視域之中，左右了其評價的輕重，文中也不乏流露出揚此抑彼的味道。
影評背後隱含兩種價值取向
更為深層次因素，恰恰在於劉慈欣科幻作品展現出來的中國世界觀，當其經由作品改編成為「中國故事」向外發揮影響力時，與「美國故事」或「西方故事」所形成的思想碰撞。事實上，當劉慈欣《三體》三部曲兩度獲得「雨果獎」肯定，《紐約時報》早期對於這部作品是抱持着相對正面肯定的角度，曾經對劉慈欣本人做過專訪，還曾報道介紹過主政美國時期的奧巴馬（Barack Obama，台灣譯作歐巴馬）是如何鍾情於《三體》，稱之為「白宮裏的科學狂」。
《三體》小說中出現對於文革的反思，以及關於人類經濟發展對於生態環境破壞的批判，西方世界自然可以從中找到共情通感之處。但劉慈欣作品所藴含的宏大關懷，還包括了《流浪地球》與《三體》都隨處可見的「人類中心主義」與「人類命運共同體」精神，不僅是中國內部的「集體主義」，還是世界性的「集體主義」，與西方好萊塢式的「個人主義」和「英雄主義」之間，無不將人類世界何去何從的兩條道路，攤到了世人面前。
與此同時，《三體》等作品裏面透過對外星生命「先進文明」與地球「落後文明」兩者關係的辯證式理解，本身就帶有對人類文明是否已進入「歷史終結」的質疑意味。比如電視劇裏經常出現的昆蟲意象，便代表着來自於外星文明高高在上的視角，同樣也呈現出人類文明發展進程中，線性史觀所帶來的「文明」vs.「野蠻」、「先進」vs.「落後」等二元對立式價值取向及其思想束縛。
中國和世界不是待宰的火雞
《紐約時報》拿《流浪地球2》和《三體》開刀之際，中美兩國之間因為「流浪氣球」事件產生了齟齬，美國政客和媒體引領發動的對華輿論戰隨之開打。既是偶然也是必然，改編成影視作品的《流浪地球2》和《三體》，得到了美國媒體與原先推崇原著截然不同的評價和態度，其實可以完全看作中美大國博弈對抗深化之後的結果，也是「中國道路」和「中國方案」端上世人面前選擇時，必然遭遇到的挑戰。
當然，中國的影視作品絕非盡善盡美，臻於成熟還有很長的路要走。包括科幻題材，要如何讓世界多元的味蕾適應、接受和認可「中國故事」，依舊考驗着中國說故事的能力和技巧。
不過，電影《流浪地球2》和電視劇《三體》，被《紐約時報》以「打差評」的方式進入西方觀眾視野之中，不由得令人想起台灣中央研究院學者吳啟訥曾經打趣地說：「在外星智慧生物襲擊地球之前，我們也無法期待當代西方『發達』世界看清人類命運生死與共的真實面貌」，用來看待《紐約時報》影評背後的「用心良苦」，不得不說是恰如其分。也讓人想起《三體》原作裏經典的「農場主」假說，中國乃至於世界並不是待宰的火雞，而《紐約時報》又有什麼傲慢的底氣，自居起那位固定時間現身餵食的農場主呢？