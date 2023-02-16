土耳其地震｜上海同濟大學7學生趕製「移動電源」設備　支援災區

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，敘利亞北部亦受災，兩國死亡人數合計已超過3.7萬人。2月15日，據上海同濟大學消息，該校一群學生製作完成了「應急光伏儲能電源箱」這一套「移動電源」設備，其將和來自國內的其他救援物資一同被送往土耳其的災區。



據了解，中德工程學院建築電氣與智能化專業白浩然、張宛琳等7名大三學生，日前自土耳其駐華大使館發布的募集救援物資消息中得知，地震災區亟需移動電源，於是決定利用專業所學的新能源光伏、儲能等知識，趕製上述應急光伏儲能電源箱，並專門成立研發小組連夜開始工作。

他們分工合作，有人負責配件的選購和裝配，有人負責提供設計建議，並用中文、英文撰寫設備的使用說明、相關參數以及包裹外的備註說明，以及負責與土方聯繫人聯繫。他們還透過分析土耳其當地日照條件及救災需求，確定光伏和電池的功率、容量、尺寸等參數。

據介紹，該設備採用模塊化的集成思路，可以多種方式充電，包光伏充電、車載充電、市電充電等。各模塊單獨使用或成套使用皆可，可滿足救援現場對靈活性、便攜性的要求。值得一提的是，為方便當地救援人員迅速了解使用方法，有留學生幫忙翻譯了應急電源箱使用說明的土耳其文版，隨設備一同封入包裹。