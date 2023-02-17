曾翻拍《甄嬛傳》爆紅　上海退休阿姨再出動　赴橫店演繹民國劇

早前，16位上海退休阿姨自費翻拍微電影《新版甄嬛傳》，不僅過足了戲癮，還感受了一把「娘娘」夢，引起網民熱議，影片更在網絡平台收穫超過百萬的觀看量。近日，這些上海阿姨們又在浙江金華橫店影視城登場，今次她們不再演清宮題材作品，而是換上旗袍，演繹起民國劇的經典片段。



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去年，16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影《甄嬛傳》爆紅。（上觀新聞）

據了解，此前翻拍民國劇的16個人中，有3人曾參加去年《新版甄嬛傳》的拍攝，其餘人都是第一次進組，有男有女。雖然是想過把演員癮，但他們的準備工作卻一點也不馬虎，先是提前一天上表演課，然後清晨就準備妝發服裝，再之後是拍定妝照、辦開機儀式等等，最後開始換景演戲，期間還吃片場盒飯，幾乎是把真實的劇組流程照搬過來。

不過畢竟不是專業演員，過程中「蝦碌」不斷，例如導演剛教完上句，有人就忘了下句對白，經典台詞「你有本事搶男人，你有本事開門啊」更是惹得笑場不停，亦有試過導演還沒喊「cut「，演員就鬆懈，從而穿幫。結果，一個上午只拍了七場戲中的兩場。幸好，劇組之後打起十二分精神，這些「影壇新人」也漸入佳境，最終下午幾場戲「一take過」，讓阿姨們自豪不已。雖然成片還沒出，但大家對作品質素都十分有信心。

報道指，16人的劇組中，最大的已年過70，最小的也有45歲，但在他們眼中，自己可是比年輕人還要新潮。在劇中飾演男主角「賀書環」的，是68歲的哈亮，他在網上看到去年爆紅的《新版甄嬛傳》後便自告奮勇，聯繫策劃團隊報名。他表示，自己年輕時就沉迷電影，一部電影會看完又看，但卻從不敢想「演員夢」，詎料老了還能有機會體驗不一樣的人生。

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65歲的徐青萍也是自己主動進組的，還帶上了五六個老同學。事實上，其老年生活比許多年輕人還要精彩，去年參加模特兒培訓，不僅登上上海時裝週的國際T台，還在美國紐約時代廣場的大屏幕上亮過相，「年紀大了，就更要做自己想做的事情......再不瘋狂就老啦！」

其實，這些銀髮族圓夢的背後，離不開上海瑞馳時尚俱樂部的負責人彭愷的努力，原本從事影視廣告相關工作的他，出於對媽媽的一片孝心，決定創業，為老年人做點事情，經和幾位合夥人東奔西走，最終選定位於浙江金華的橫店影視城，讓老一輩好好體驗一下拍戲，生活過得更精彩。

值得一提的是，相關作品亦引發是否侵犯了原版影視劇的著作權的爭議，對此，彭愷曾強調，起初並非為了推廣或盈利。而《甄嬛傳》製片人曹平則曾表示，雖然涉及侵權，但他們暫不考慮追究組織者和阿姨們的責任，更稱對觀眾們的喜歡表示理解。

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