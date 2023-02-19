「白色戀人」士多啤梨竟要價99元/顆　網民侃：吃了能成仙嗎？

很多人都愛吃又香又甜的士多啤梨。近日，一種名為「白色戀人」的士多啤梨一躍成為市民青睞的水果，士多啤梨透着淡淡粉色，非常誘人，但售價99元/顆（人民幣，下同）引起不少網民熱議。



《現代快報》報道，在杭州一間水果店，「白色戀人」猶如禮物般放在精緻的小木盒內，旁邊豎着一塊產品介紹立牌：「白色戀人，有水蜜桃味的草莓哦！」

據介紹，「白色戀人」是引進日本白草莓品種「日輝白」原種種植，並由日本專家團親自指導種植，並採用了升降式空中草莓高架的栽培技術。土壤使用了長白山草灰碳土做基肥，有機質及微量元素含量較高，全程科學種植，不打膨大劑、不施農藥，是完全自然生長。

水果店的銷售人員介紹，「白色戀人」3顆裝的69元、5顆裝99元，至於個頭更大的99元/顆，現在買一送一，基本每顆重20克，「也有一整箱的2盒，是丹東產的，190多一盒」。

水果店的銷售人員介紹，個頭更大的「白色戀人」要99元/顆，基本每顆重20克。（現代快報）

由於「白色戀人」售價過高，不少網民都直言「買不起」，又笑言原來士多啤梨開始按顆出售，「9.9元一顆我也未必能消費」、「草莓 20，包裝79」、「別說白色草莓了，紅色的也快吃不起了」。

網民睇法：

吃不起



吃了能成仙嗎



請問吃了這顆草莓可以長壽嗎 貧窮限制了我的想像



有錢人的噱頭！和我們無關



一顆退色的草莓



貴不等於好吃



我在日本吃過，一點也不甜，性價比低



這價格讓我望而卻步



這個草莓這麼貴嗎，還是按顆賣的嗎，有點離譜吧

