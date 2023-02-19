合肥教授宣揚崇洋媚外遭轟下台　學生高呼：為中華之崛起而讀書

今日（19日）一則題為「合肥教育名師陳宏友講座中被學生轟下台」的影片在內地各大社交平台傳播，引發網民熱議。

據《澎湃新聞》報道，昨日（18日）下午陳宏友受邀到合肥市廬江縣中學作感恩和勵志演講時，因內容宣揚崇洋媚外及功利性內容，被一名高中生走上台搶話筒反嗆，「學習，是為了中華民族偉大復興！」。

合肥今日發通報表示，已對陳宏友進行調查。



據網絡影片以及現場學生表示，陳宏友在演講中宣稱，「讀書是為了和外國的優良基因相融合，與外國人生孩子後能產生更強大有力的基因。」他還稱，「學生們讀書就是為了錢，不要談什麼理想抱負，金錢就是力量，有錢就是一切。」等涉及性別、國籍、族群等低俗不當的言論。

陳宏友的話引發在場學生不滿。一名中學生走上講台奪下話筒，大聲指責陳宏友，「他眼睛裡只有錢！崇洋媚外！我們學習是為了什麼？是為了中華民族的偉大復興！」獲台下師生鼓掌喝彩。

這位中學生的發言被網民大讚，「少年強則國強」，認為學生們能大膽發表自己的觀點，是中華民族的希望。亦有網民呼籲對該教授進行嚴格調查，切勿誤人子弟。

公開資料顯示，陳宏友為合肥師範學院教師教育學院副教授，為安徽省中小學教師培訓專家庫特聘專家，還曾獲北京師範大學榮譽校友、合肥「最受學生歡迎十佳教師」等榮譽。他已累計在合肥各中學進行超1000場的演講。

陳宏友回應事件：調侃說法，被學生誤解

陳宏友回應表示，網傳影片是講座開始前為活躍氣氛的「調侃說法」。他從校方處了解到，該學生在校成績優異，一向敢於獨立表達自己的見解。「孩子敢於說出自己的觀點，是值得肯定的，但可能沒有完整理解我的意思，產生了誤解。」

陳宏友表示非常內疚，現已停課在家寫檢查，就職學校後續也會根據檢查和表現對他進行處理。

合肥發布通報表示，會對廬江中學內容把關不嚴格進行調查問責；省教育主管部門亦責成陳宏友所在高校黨委成立調查組對其進行調查。廬江中學回應稱，學生很勇敢，不會處理學生，將與有關部門跟進。

事件在網絡引發熱議，學生的一番話，讓網民不禁感慨，太久沒有聽到過這句「為中華之崛起而讀書」，找回小時候的初心與夢想。

網民熱議▼



「少年強則國強，少年智則國智，有三觀這麼正的孩子，真的祖國未來可期！」

「全面徹查一次吧！思想出了問題影響面太廣了這個所謂教授枉讀了聖賢書」

「教書育人，現在的教授到底是怎麼當上教授的，還不如學生三觀正」

「早該把高校裡面的斯文敗類清理一下了！」

「要不是那個勇敢的孩子。你們會重視嗎？」

「好學生，這才是民族的未來和希望。」

「先不說錢的問題，為什麼貶低自己的基因」

