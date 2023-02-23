徹底涼透？ofo共享單車客戶端無法登錄　仍有多人排隊等待退押金

「澎湃新聞」報道，近日，內地多名網友反映，ofo小黃車客戶端無法登錄。此前，ofo曾多次傳出破產結業，其交付押金後使用單車的共享模式也引來眾多用戶要求退還押金。內媒統計，至2020年12月中旬，有超過1650萬人等待退款。目前，依然有許多用戶表示未收到退還押金。



據眾多網友反饋，目前，ofo小黃車各客戶端均無法收取驗證碼，也無法登錄，小程序也顯示異常。「澎湃新聞」記者多次撥打ofo官方400客戶電話，均無法接通。而ofo官網公布的辦公電話也已經無法接通。

有網民吐槽，ofo客戶端已接近擺設，偶爾登錄是想查看退押金的排隊排名會不會出現什麼「奇跡」，但現在連登錄也不行了，感覺ofo應該是「徹底涼透了」。

2020年11月，北京海淀區市監局對ofo關聯公司北京拜克洛克科技有限公司騙取消費者價款、費用而不提供或不按照約定提供商品服務的違法行為罰款15萬元（人民币，下同）。

2022年1月，經多次催告後該公司依然未履行，法院裁定准予強制執行。2023年2月2日，該公司新增一條被執行人信息。

2023年1月，ofo關聯公司東峽大通（北京）管理諮詢有限公司新增一則恢復執行信息，執行標的2276萬餘元，案由為買賣合同糾紛，執行法院為上海市浦東新區人民法院。

2018年12月28日，上海，浦東南泉北路街頭，成排ofo小黃車停放在人行道上，這些小黃車外觀都頗為陳舊，停放在此很少有市民掃碼取用。（圖 / VCG）

「南方都市報」評述，2014年，ofo以共享單車巨頭姿態在內地橫空出世，到2018年底陷入資金困局，並持續因無法退還押金飽受詬病，不過4年時間。如今4年又過，ofo公司的做法讓很多一度抱有希望的用戶轉為失望和放棄。

2018年1月30日，新加坡街頭的ofo小黃車。（圖 / VCG）

評述稱，自2019年底開始，不再退還押金的ofo，經約談責令整改後，還是拒不改正。至2021年，ofo此前所屬的東峽大通公司多次被法院列為「失信執行人」。15億元的巨款，涉及1600萬消費者權益的押金問題，不能以一句「商業行為」了結。

網民點睇：

我的押金快還給我。

要押金這事兒是徹底沒戲了。

小黃車拿了我199，我可以搬一輛車回家嗎？

卷錢跑了，我的押金！

我的99塊押金從2019年4月份到現在2023年了，還沒退給我。

現在仍然有共享單車，但江湖已經沒有它的傳說...

一個時代的落幕。

