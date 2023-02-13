浙江交警公開25名醉駕女司機資料　被斥涉性別歧視後刪文道歉

《極目新聞》報道，近日，浙江衢州交警支隊官方公號平台發布文章「今年全市已查獲酒醉駕624起，其中女司機25人，有你認識的嗎？她們最高的喝了多少？」，引發內地網絡熱議，有網民質疑該行為涉嫌性別歧視、挑動性別對立。

今日（13日）下午，衢州市交警支隊發布致歉信，稱工作不嚴謹，造成不良影響。目前相關文章已刪除。有律師表示，該文章明顯涉嫌性別歧視和洩漏個人隱私。



通告公開了25名醉駕女司機的姓名、車牌號、違法時間等信息，599名醉駕男司機的信息則未被提及。通告隨即引發「性別歧視」、「挑動性別對立」的爭議。

今日下午，衢州市交警支隊發布致歉信稱，該支隊對自身工作不嚴謹造成的不良影響，向廣大網民致歉。在今後的工作中，將汲取教訓，加強內容把關，杜絕類似情況再次發生，希望廣大網民和媒體繼續監督、支持交警工作。

對於此事，國家正高級一級律師張冶鋼認為，一方面，公布違法人信息是否構成侵權，一直以來存在爭議。目前尚未發現內地有法律、行政法規明確規定，對交通違法等行為可以通過互聯網曝光個人信息。

另一方面，張冶鋼指出，衢州交警支隊只曝光醉駕女司機信息，但未涉醉駕男司機，根據2023年1月1日施行的新版《中華人民共和國婦女權益保障法》第二條「消除對婦女一切形式的歧視」的規定，該文章明顯涉嫌性別歧視，顯然不妥。

網民點睇：

「不會寫標題我可以教你，比如『衢州男司機酒駕率是女司機的23倍』。」

「624起酒駕案中，男司機僅有599名，而女司機居然高達25名，真是太可怕了。」

「如果酒駕要公布名單就全部都公布，不公布的話，那誰也別說。」

「酒駕男女比例24:1，最後還是要汙名化『女司機』。」

「希望他們真的認識到了哪裡有問題，而不僅僅是因為輿論。」

