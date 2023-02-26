UNIQLO上海高管監守自盜4年終被逮　二手平台折扣出售800餘件服裝

近日，上海靜安區警方成功破獲一宗職務侵佔案。

據《新民晚報》報道，犯罪嫌疑人為UNIQLO上海區域經理錢某，在職期間監守自盜，捲走800餘件服裝，涉案金額逾60萬餘元（人民幣，下同）。錢某因涉嫌職務侵占罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件進一步調查中。



去年11月，上海靜安公安分局接到企業報警稱，位於南京西路的UNIQLO門店每月清點過程中存在大量商品無故丟失的情況。門店店長反映，在該門店一處辦公區域內發現大量「遺失」衣物，經詢問發現是駐派巡查門店的區域經理錢某所留，後通過企業自查發現，錢某曾多次私自拿走庫內商品，懷疑其私吞公司資產，遂報警。

經警方調查，錢某在擔任UNIQLO門店店長期間，就利用職務便利非法將門店部分服飾佔為己有，並在二手交易平台以原價7.5折的價格出售獲利。

在企業方的協助下，靜安區警方在門店內逮捕錢某，從其隨身攜帶的物品中搜查出多件待銷售的門店服裝。同時在錢某家中繳獲還未出售的門店服裝270餘件，市值約18萬元。

錢某交代罪行稱，從2018年擔任門店店長後，因不滿薪資待遇及晉升，就以夾帶的方式將店內商品帶回家，再通過二手平台打折出售。2020年升任區域經理後，負責專門對接該門店，利用職務之便規避各項例行檢查，加快私吞商品速度。

警方表示，由於錢某所賣商品都是正品，回頭客愈來愈多，他的胃口也愈來愈大。僅2020年10月，錢某就利用巡視門店的機會侵吞近百件商品，整箱整袋搬出倉庫。

上海UNIQLO透露，由於服裝為應季商品，清點過程中存在一定折損率，過季商品須返還總部處理，故錢某「螞蟻搬家」式的偷盜難以被察覺，而隨著作案頻率愈加頻繁，終被識破。

近期，警方初步查明錢某出售各類非法所得商品600餘件，總計800餘件該品牌服裝，涉案金額達60餘萬元，已對其採取刑事強制措施，案件正進一步調查中。