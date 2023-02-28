重慶孩童懸掛圍牆命懸一線　網民質疑拍片者見死不救　事主親回應

重慶一名小童周日（26日）被拍到懸掛在圍牆，另兩孩則緊抓同伴的手不放棄，現場情況危在旦夕。雖然孩子最終獲救，未釀成悲劇，不過網民卻對拍片者質疑為何有空拍攝卻不去救人。對此，拍片者回應稱，其實丈夫連鞋子都沒換就跑去救人了，從而解開誤會。



影片顯示，涉事圍牆高達數米，當時該名穿紅衣的小孩懸掛圍牆外，而圍牆內有兩名穿黑衣的孩子拉住其手臂以免其墜下，至於圍牆下則在一名穿格子衣服的女孩舉著雙手，現場情況危急，片中有老人及女子急得大叫，「小朋友，抓住，別放手」、「別鬆，別鬆，抓緊了，抓緊了」、「你們底下有人嗎」、「快點、快點」。

幸好，最後兩名穿黑衣的男子趕至並把孩子拉了上來，還有一男子穿著睡衣、脫鞋趕到事發地。

雖然事情有驚無險地解決，但網民除對參與救人的一眾人讚不絕口外，也不忘批評拍片者「見死不救」，拍這麼久也不跑下去。

對此，拍片者當晚解釋稱，其實這是誤會一場，事實上她的丈夫連鞋子都沒換就跑去了，片中穿睡衣趕到的男子正是其丈夫。

上載影片的網友也幫忙解畫，指重慶是山城，受地形影響，兩個地點看似很近，但實際上從拍攝地跑到事發地至少需時10分鐘；穿著睡衣的男子已是第一時間跑到事發地點，只是慢了些，到場時孩子已被救起。