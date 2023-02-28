不讓座是「賣國賊」？長沙老人搭巴士罵哭男學生　還出手打人被批

讓座不讓座向來是一個極具爭議性的話題，甚至屢屢引起世代矛盾。上周六（25日）在湖南長沙一架巴士上，就有一名男學生因未給老人讓座，結果被老人罵得哭了出來。更甚的是，據目擊者稱，老人還動粗打了男生。事件曝光後，網民紛紛狠批老人為老不尊、倚老賣老。



影片顯示，該名戴著帽子的老人向坐在其前面的男學生破口大罵，「讓老人站著，像什麼話，你是個什麼東西，你有覺悟嗎？混蛋！」惡劣的言語讓男生不禁在位上偷偷抹眼淚。

現場有看不過眼的乘客介入與大爺講理，稱讓座是情分，不讓是本分，現在的學生壓力也都很大的，沒必要把話上升到那麼過份。不過該老人依然中氣十足，把其他乘客也罵一遍，叫對方滾蛋，又指其沒有資格講話，讓座是「國家規定的」。

目擊者還稱，老人稱男生不讓座是「賣國賊」，不但罵哭對方，還出手打人。而現場一位老婦人實在看不下去，主動與男生換了位置，讓其坐到了前面。

事件引起熱議，有輿論認為，讓座是尊重老幼人群的傳統美德，但同時也應該是一種自願行為而非義務，通過語言或身體等暴力手段去「搶位」是不對的。

網民點睇：

不讓座不違法，但你打人就違法了

總有這類為老不尊的。真是委屈了這男孩子

年輕人不可以有身體不舒服也需要座位的時候嗎？再說讓座也要看你配不配！

可以肯定的是，這樣倚老賣老、行為低俗的老者，生活中一定也是令人厭惡的人，既不懂得自尊自愛，也不明白什麼叫丟人現眼

感覺隨著人口老齡化，應該出一部分設施更齊全，座位更寬大的老年人公交車，提高通勤效率，減少衝突

現在的中學生很多半夜才睡，一早就要起床，雖然不是老弱病殘孕，但真的很累。反而有些60多歲的老年人，早睡早起身體素質未必比中學生差多少，看看超市雞蛋限時打折時衝進超市那股勁

