廣州男入女生宿舍被抓大喊「我爸是幹部」　校方：其父為省內工人

撰文：陳進安
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周日（26日），網傳廣州一男學生因進入女生宿舍睡覺被發現，被暫時鎖在宿舍樓下時砸東西，被抓時大喊「我爸是國家領導幹部」。事件引起熱議，輿論關注這是否又是一起典型的官二代鬧事事件。不過周一（27日），作為事發地的廣州華商職業學院發布通報，指該生父親是省內工人，並非「國家領導幹部」。

早前報道，該男生是學校學生，因其賴在女生宿舍不走，所以與前來制止的保安、老師打起來。網傳影片顯示，該男生被暫時鎖在宿舍樓下大門內。被鎖期間將管理室內的風扇等物品砸爛，大力搖晃鐵閘門，期間大喊「我爸是幹部！」後續保安警衛人員拿來防爆盾牌，將該男生押送至派出所。目前並不清楚其進入女生宿舍睡覺原因。

對此，廣州華商職業學院通報指，該男學生因個人原因在校園內突發情緒激動、行為異常，值班老師及時發現後進行勸阻，並將其帶至宿舍樓辦公室開導教育。期間，該生不聽勸導還打砸該宿舍樓大堂，被保安及時制止後，由輔導員老師陪同送往相關醫院進行檢查治療。目前，該生身體無損傷，其家人已到醫院照料。

對於網上傳播該生「父親是國家領導幹部」和「在女生宿舍留宿」的信息，通報指，經校方認真核查，該生父親是省內工人，並非「國家領導幹部」。而該生是在值班老師陪同下，於當日12時許進入事發宿舍樓，並無「在女生宿舍留宿」情況。

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