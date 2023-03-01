上海80後丁克夫妻攢300萬存款提前退休引討論　當事人：活在當下

《澎湃新聞》報道，近日，上海一對80後丁克夫妻攢300萬（人民币，下同）後提前「退休」，引發關注討論。當事人陳女士回應稱：「錢花完了再說，活在當下」。



據悉，陳女士和丈夫現在生活在上海，有房有車，沒有貸款，沒有孩子。在存夠300萬以後，他們決定提前「退休」，每日過著悠閒生活。

陳女士表示，他們覺得自己責任心不強，不想養育孩子。收入方面，每月理財有1萬元進賬，她估計300萬元能用到70歲左右，雙方父母亦同意了他們的決定。

陳女士稱，自己本來是遊戲設計師，年前失業後多次面試無果，索性放棄了找工作。丈夫則原本從事房地產行業。目前，兩人居住在上海外環外，基本無生活壓力。

家庭收入開支方面，陳女士預計，夫妻二人的生活開支最多時一天1000元，最少時可以不花錢，平均一個月生活費在5000至6000元左右。

陳女士表示，自己未來的生活也許物質上並不富裕，但精神富足了，人也更快樂了，「錢花完了再說，活在當下」。

網民點睇：

33歲退休...我才剛開始攢錢。

剛想說他們膽子真大，但看到沒有孩子，發現不是完全不可行。

300萬我是不敢徹底躺平的，1000萬差不多。

不是有多少錢才有安全感，是一直有穩定高收入才會有安全感。

周圍有一對，攢了100萬，辭職去大理了。

只要不生病...父母不生病就還行。

羨慕，我的理想生活。

丁克，有房有車，還有足夠的存款，還有醫保，換我也要和工作說byebye。

在上海，300萬不夠躺平吧？

