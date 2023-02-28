「罰站式」排隊取餐、飲品消泡後一杯變半杯？　茶顏悅色官方回應

近日，發源於湖南長沙的網紅飲品店「茶顏悅色」接連以#茶顏悅色回應要求排隊取餐#、#茶顏悅色回應滿杯奶茶放久了變半杯#等話題登微博熱搜，被指存在要求「罰站式」排隊取餐、飲品消泡後不滿杯等問題，茶顏悅色官方作出回應。



《每日經濟新聞》報道，近日不少內地網友吐槽，所在地茶顏悅色更改取餐規則，點單後不能中途離開，必須在現場排隊取餐，否則需要重新排隊。對此，不少網友表示「太傲慢了」、「不把消費者放在眼裡」、「排隊半小時的意義何在」。

2月9日，茶顏悅色官方微博發布聲明致歉，表示調整方法源於春節期間門店湧入極大流量，無序取杯導致作品呈現和口感降速，收到大量顧客投訴，所以嘗試在小範圍門店內測一種新的取杯方式，目前為期3天的內測已結束，已恢復至以前的點餐取杯方式。

聲明中茶顏悅色表示，本意是希望做到「排隊有序」，由於內測方案不成熟和具體細節的執行不當為消費者帶來的不好體驗深表歉意。

《北京商報》報道，2月27日，#茶顏悅色回應滿杯奶茶放久了變半杯# 話題登上熱搜。有湖南消費者表示購買一杯飲品後，過一會發現滿杯奶茶少了三分之一，還需要用茶凍來湊數加量，覺得疑惑，建議換成透明杯以便看清容量。

對此，茶顏悅色回應稱，飲品剛做出來時上面是奶沫，放久了會自己消掉，出現「半杯」的情況。客服稱，茶顏悅色暫沒有意向換透明杯，但是會向相關部門提供建議。茶小凍可以增加奶茶口感，點單時可以選擇分裝。茶顏悅色相關負責人則表示暫無回應。

茶顏悅色是湖南長沙的一個中式古風茶飲品牌，創立於2013年，經營多家連鎖茶飲店，目前僅在長沙、常德、武漢、南京、重慶開設分店。「知乎，茶也」是茶顏悅色旗下的文化創意品牌。茶顏悅色在製作茶飲時強調「中茶西做」，是長沙最受歡迎的本土茶飲店。近年來，茶顏悅色憑藉自帶中國風屬性及不刻意迎合市場需求的特點，深得年輕消費群體的喜愛，成為網紅茶飲店，更屢次以排隊8小時、跨城代購等登上熱搜。