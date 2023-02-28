躺棺材遊街！84歲老人花萬元幫自己辦「活人葬禮」：想看死後場景

電影《人生大事》情節真實上演！2月27日，安徽亳州一位84歲的張姓老漢在村裡為自己舉辦了一場特殊的「葬禮」，他穿著壽衣躺在貨車上的棺材上巡街，後方有百餘名村民騎車或步行跟隨。張老漢表示，自己平時比較孤獨，四個兒子和一個女兒都不在家，活著辦「葬禮」只為圖個開心。



據了解，整個「葬禮」持續了近三個小時，總共花費一萬多元。張老漢表示，整個葬禮辦下來他感覺很滿意，很高興。



《極目新聞》報道，2月27日一段影片顯示，一輛貨車拖著一口棺材在道路上巡遊，棺材上，一位身穿壽衣的老人時而坐著，時而躺下。貨車前方有人在敲鑼打鼓，後方多位村民騎車或步行跟隨，影片還可以清楚聽到喪禮的音樂。

據了解，影片拍攝於2月27日安徽亳州渦陽縣義門鎮趙屯村，這位為自己辦葬禮的老人姓張，今年84歲獨自在村裡生活，四個兒子和女兒都在外工作。2月26日，張老漢找到村民張先生，表示要為自己辦一次「葬禮」，請他幫忙。

張先生當時感到很奇怪，因為當地並沒有活人為自己辦「葬禮」的風俗，但他還是幫助張羅，「除了去殯儀館火化和下葬兩個環節，整個過程基本按照當地舉辦葬禮的流程。爺爺說想看看自己走後的場景，村民們都覺得他思想很超前，想法和別人不一樣。」張老漢的四個兒子和一個女兒都不在家，因此沒有參加爸爸的「葬禮」。

張老漢說，會有幫自己辦葬禮的想法是因為前些日子他為自己從山東買了一口棺材，棺材送到後，幾個老鄰居覺得這是喜事，建議他辦幾桌酒。他想想也覺得老鄰居說得有道理，加上自己老伴兩年前過世，幾個孩子都在外工作平時感覺很孤獨，所以想用這種方式高興高興，也看看自己死後的場景。

從影片中可以看到，葬禮辦得十分考究。2月27日上午9時許，趙村及周邊村百餘位村民聞都道張老漢家參加這場「葬禮」，有人還送來了花圈等物品。老人在家辦了幾桌酒席，宴請幫忙辦的村民。村民們將老人抬上放在貨車裡的棺材頂，按照當地的葬禮風俗，貨車拉著老人在村裡巡街，整個活動持續了大約三個小時。

安徽亳州一位84歲的張姓老漢給自己辦活人葬禮：

+ 4

官方：當地沒有這樣的風俗，將對此進行調查

老漢幫自己辦的「活人葬禮」引發內地輿論熱議，許多網民看法正面，更稱與電影《人生大事》劇情相似。但渦陽縣義門鎮政府工作人員表示，他們已關注到此事，已將此事向上報到縣委宣傳部，由縣委宣傳部負責調查。

電影人生大事有個片段是一個有錢的老人花錢請人幫忙自己辦葬禮。(微博@人生大事)

渦陽縣民政局工作人員在接受媒體採訪時表示，當地沒有這樣的風俗，將對此進行調查。