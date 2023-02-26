著名電影美術師楊占家病逝　曾為《霸王別姬》《臥虎藏龍》等繪圖

2月25日深夜，中國電影美術學會發布訃告，國家一級電影美術師，中國電影美術學會會員，著名電影美術師楊占家在北京病逝，享年86歲。



楊占家，1936年8月出生於天津武清，1963年畢業於中央工藝美術學院（現清華大學美術學院）建築美術系，留校任教。1972年調入北京電影製片廠任美術師，1991年被編入《中國人物年鑑》，1994 年被編入《中國當代藝術界名人錄》。

楊占家一生與眾多知名導演合作，包括陳凱歌、王家衛、張藝謀等，代表作品有《霸王別姬》、《東邪西毒》、《臥虎藏龍》、《天下無雙》、《河東獅吼》、《紅樓夢》（六部八集）等，是中國電影界國寶級美術大師。

據悉，在《霸王別姬》拍攝前，為繪製旦角程蝶衣家的內景，楊占家去過多次八大胡同和名伶故居，仔細觀察每一條街的石板、房屋的牆壁、屋簷、大門等，並逐一記下尺寸，最終選定梅蘭芳故居作為模板，搭建成完全中式風格的內景。

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1984年，《紅樓夢》開拍前，楊占家和同事由山東曲阜孔府南下，沿揚州、南京、無錫、蘇州、上海等地考察採景，最終確定在北影廠內搭景。

他們搭建了榮國府中的賈政院、賈母院，採用了大興安嶺的上等紅松，河北冀縣燒製的磚瓦和房山採石場定制石板，力求完美。1987年8月，榮國府竣工，吸引了全國各地的攝製組。後來，楊占家參與設計的影視基地還有有瀋陽影視基地、白鹿原影視基地，橫店影視基地等。

《澎湃新聞》介紹，楊占家和很多香港美術師合作過。香港美術師黃家能表示，香港美術師都喜歡找楊占家合作，因為對方是電影美術界的「大人物」，他們一起合作了十幾部電影。

多年後，同事陳浩忠回想這位憨厚的老師，認為楊占家把建築美術的製圖方法、理念，以及美學觀念，植入到電影美術設計中，大大提高了電影美術設計的規範和標準。

楊占家部分作品欣賞（點擊大圖查看）：