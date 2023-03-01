貴州32歲網紅縣文旅副局長宣揚苗彝風情：曾被造黃謠　感虧欠家人

近期，內地多名小城官員都親自出馬，拍攝宣傳片為家鄉代言，以推廣旅遊業發展，文旅部官方微博2月21日更點名表揚多位基層的文旅局長。

貴州畢節市大方縣文體廣電旅遊局副局長吳姣姣便是先行者之一，常穿上民族服飾拍片的她，希望以此帶外界領略苗彝風情。不過其一直受到不少詆毀和質疑，有人指她出於私慾「拍寫真」，更有人造黃謠，質疑只有32歲的她是怎麼上位的。

對此，吳近日就其心路娓娓道來，透露自己只能用周末拍攝，感覺虧欠家人。對於外界質疑，她表示「清者自清的人會忘了人言可畏」。



大方被譽為奢香故里，而無論是奢香古鎮還是慕俄格古城，都是呈現古彝文化的載體。土生土長的吳姣姣是在2021年7月進入文旅系統，成為副局長，此前她曾在慕俄格古城管理處做行政管理的工作，並在鄉鎮做了5年副鎮長。她表示，自己剛來文旅局時曾做過一些嘗試，以展示自然生態和文化景觀為主，但流量不太好，故覺得還是需要人物出鏡，並考慮可以利用官方身份提高賬號的公信力。

內容方面，他們會分不同類型宣傳，如在旅遊旺季是主要呈現景區和產品，淡季則主要呈現地方文化和美食。同時會根據市場的需求調整，由一開始純做介紹，到後來以人為主，變裝（民族服飾）的作品流量尤其會好一些。而穿民族服飾也讓她特別自豪，因這是當地的文化標籤。同時，變裝也可以打破公職人員嚴肅的形象，帶來一些新奇的體驗等。

談到拍攝過程中的的困難，吳姣姣提到去年4月，她拍一條騎馬的影片，結果摔了下來做了手術，在醫院躺了兩個月，「我現在是鋼鐵俠，髖關節粉碎性骨折，腿上有兩根鋼筋。他們還調侃我，說我是『落馬局長』」。而在她不在、沒有真人出鏡的時候，流量斷崖式下降，播放量由每條過百萬降到三十多萬甚至只有一二十萬。不過，經團隊商量，他們還是覺得要把內容做垂直，有相對固定的形象，故大旗還是由她復出後繼續擔起。

現時，團隊都是在百忙當中抽空趁周末去拍攝，基本沒有屬於自己的時間。兒子今年7歲的吳姣姣覺得挺虧欠家人的，故拍攝時，她都盡量把兒子帶在身邊。

吳姣姣認為「清者自清的人會忘了人言可畏」。（九派新聞）

雖然現時己做出成績，不過起初，很多人還不太接受這種形式，甚至連貴州當地的人亦如此。去年2月，當他們第一次把副局長的身份介紹作為開頭放到片中時，有人質疑最早的90後也已經30歲了，有什麼好顯擺的，「還有人造黃謠，說你這麼年輕怎麼上位的，評論很難聽」。

對此，吳姣姣坦言自己也沒什麼好辦法去處理這些負面評價的，且賬號只有3個人營運，無力去控制那麼多評論。不過她後來曾回應道，清者自清的人會忘了人言可畏，清者自清就行了，只是別讓踏實努力的人在路上寒了心。她又指，每個人認知不一樣，「可能有些人生活在灰暗的環境中，他看到的就會相對灰暗」。

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