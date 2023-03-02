浙江女幼稚園收童子尿煮雞蛋　稱是當地非遺：聞着臭吃着香

浙江一名女子拍片用童子尿煮雞蛋，引起廣泛關注。當事女子表示，尿液是從幼稚園收取的，並指這是當地的非物質文化遺產。



影片顯示，女子將一桶尿液倒入鍋中，用以煮雞蛋。當事女子盧女士介紹指，童子尿煮雞蛋是浙江東陽的非物質文化遺產，會在每年春季取10歲以下男童的尿將雞蛋煮24小時後食用。

盧女士又稱，用來煮雞蛋的童子尿都是自己親自去幼稚園收取的，「煮出來的雞蛋就跟臭豆腐一樣，聞起來是臭的，但是吃起來很香，是鹹鹹的味道。」

盧女士進一步解釋，男童的尿液中含有一種名為「人中白」的成份，「據說吃了以後夏天不會中暑。」

另據「文旅中國」消息，童子蛋歷史悠久，已入選東陽市非物質文化遺產。《本草綱目》亦記載，「人尿為輪迴酒、還元湯，童男者尤良。童子尿清熱、性偏涼，主治寒熱頭痛、症積滿腹，潤肌膚、利大腸，去咳嗽肺癆，止勞渴、潤心肺以及一些婦科疾病、跌打損傷和眼部疾病等。」

而在東陽當地人的眼中，春季吃童子蛋是老祖宗留下的傳統習俗，一般東陽人從小就吃，正因為此， 每年的三四月份，幼稚園、小學、有八歲及以下男孩家庭中都是排隊接童子尿的地方。

不過，不少網民都對此直言「接受不了」：

「什麼糟粕也都叫非遺了。」

「印度和中國誰也別瞧不起誰。」

「不都說排尿是排毒麼，童子的尿就沒毒了麼。就算沒毒也不可能有營養吧。」

「只要不出去高溫暴晒，誰會中暑，用得着吃這個麼。」

「過去人沒有常識，喝尿治病之類，就是無知啊。」

