淫狼明知患愛滋　仍強姦13歲中一女學生　上門施暴「打到她就範」

大陸最高人民檢察院1日發佈一批涉未成年人保護指導性案例，其中一件引發社會熱議。



一名王姓男子明知自己染上愛滋病，在奶茶店搭訕13歲初一女學生，一周後，以到女方家玩為由，藉機施暴強姦。

被捕後還試圖隱瞞病史，最終法院以「情節惡劣」判其有期徒刑15年。

父母長期在外工作 遭上門「打到就範」 淫狼被捕仍不說自己患有愛滋（點圖了解更多）：

+ 10

據《新京報》報道，1996年出生的王男，2016年因盜竊被判刑，刑拘體檢時被確診愛滋病病毒感染者，2017年確診為愛滋病病人，他一直未按疾控中心要求接受抗病毒治療。

2020年8月中旬，王男在奶茶店認識13歲的初一學生林女，得知其父母在外務工，隨奶奶生活。一週後的8月25日晚，王男約朋友到林女家中玩，以扇耳光等暴力手段，強行與林女發生性關係。

當晚，林女報警，王男次日被抓獲歸案，但未主動向警方供述自己是愛滋病病人的事實，直到四川某縣檢察院通過聯動機制才獲知王男早已被確診愛滋病。

【延伸閱讀】房思琪翻版｜台母涉協助補習老師強姦自己15歲女兒 兩人均遭起訴（點圖放大閱讀）：

+ 16

所幸阻斷及時，林女經三次愛滋病病毒抗體檢測均呈陰性。

檢方認為，王男屬姦淫幼女「情節惡劣」，2021年2月，法院以強姦罪判處王某某有期徒刑15年，剝奪政治權利五年。

判決宣告後，其未提出上訴，判決已生效。

延伸閱讀：

大陸短影音平台日頭正盛！用戶人數破10億創新高 帶動直播產業發展

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】