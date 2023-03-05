兩會｜人大代表建議：全面禁止未成年人玩網絡遊戲　設置人臉識別

《中新網》3月4日報道，全國人大代表李君接受采訪時表示，建議應全面禁止未成年人玩網絡遊戲，通過人臉識別禁止未成年人登陸，並要對向未成年人提供網絡遊戲服務的開發商追究相關責任。



據了解，內地官方多次出台限制未成年人的遊戲時間。但李君認為，現在有許多未成年人使用長輩的身份證註冊遊戲帳號，規定形同虛設。他因此建議，全面禁止未成年人玩網絡遊戲，所有網絡遊戲開發者必須強制設置人臉識別登陸。



全國人大代表李君現任四川省廣元市蒼溪縣白驛鎮岫雲村黨支部書記。李君同時建議，在各種網絡平台禁止網絡遊戲廣告的投放，最大限度減少不良信息傳播。健全遊戲管理法律法規，強化監管力度，完善網絡遊戲市場監管機制。

許多年輕人喜愛玩騰訊旗下的《王者榮耀》。（視覺中國）

據了解，李君的說法在網絡引發熱議，許多網民表態反對這種「一刀切」的作法。李君回對於爭議則回應稱，自己完整的建議，是希望監管部門評估決策，首先考慮能否盡快推動遊戲分級制、嚴格實現強制人臉識別登錄。

他認為，這兩項舉措將很大程度解決未成年人沉迷網遊問題；如果這兩項舉措無法出台，那只能選擇全面禁止未成年人玩網遊。

李君表示：「不可否認，網絡遊戲具有多樣化的發展特徵和巨大的經濟價值，但與此同時，網絡遊戲也容易導致精神疾病、健康受損、事業荒廢、家庭糾紛、社會矛盾等問題。對此，建議相關部門對網絡遊戲進行全方位系統化調查評估，有針對性地進行監管。」

網絡遊戲行業吸引許多年輕人。（資料圖片）

此前據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2021年6月，中國網絡遊戲用戶規模達5.09億，較2020年12月減少869萬，佔網民整體的50.4%。

2021年，國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間。