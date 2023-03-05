湖南婦長跑減重為割腎救病重子　兒哽咽：「媽媽給了我兩次生命」

《瀟湘晨報》報道，湖南張家界的田超在體檢時不幸確診尿毒症，徹底治療需進行腎臟移植，母親向金濃的腎與田超高度匹配，但因超重、脂肪肝等基礎疾病，至少需減重10公斤才能達到捐腎標準。

由此，向金濃開始了每日跑8公里的目標，並於近日減重成功，兒子的換腎手術也在籌備中。



田超是湖南醫藥學院的一名學生。2020年9月，他在常德第一人民醫院實習時，體檢檢查出尿毒症。醫生表示，徹底治療需要進行腎臟移植。

田超說：「我從來沒想過自己會得這樣的病。」生活中的田超活潑開朗愛運動，面對診斷結果，若不是他手上密密麻麻的針孔，他以為這只是一場夢。

田超在病床上看書。（圖 / 網絡）

透析、感染、ICU、氣管切除，經歷漫長的治療後，醫院傳來一個好消息：母親向金濃的腎與田超高度吻合。然而，有近75公斤的向金濃不僅超重，且患有脂肪肝等基礎疾病，腎臟質量並不好，需要至少減重10公斤才能達到捐腎標準。

得知消息後，向金濃哽咽說：「他是我兒子，我得救他。」從此，向金濃開始每天跑步8公里的目標，除了春節前生病之外，她沒有一天「缺席」過。

2月20日，向金濃跑完步回家稱重，反覆測算後，她確定自己達到了捐腎標準。

2022年11月，通過治療，田超身體也有好轉，父母籌集好資金後便迫不及待地到醫院進行腎臟匹配。田超感動並內疚地表示：「媽媽給了我兩次生命。」

田超表示：「聽說神不能無所不在，所以它創造了媽媽。媽媽這個詞，只是叫一叫，也觸動心弦。她總是盡一切能力滿足我需要的東西，再難也從不怨言。」

目前，田超一家靠市場擺地攤賣菜維持生活，前期治療已經花光了家中積蓄，欠下不少外債，現正籌集腎臟移植手術費。田超表示，未來他想繼續完成學業，成為一名醫生。