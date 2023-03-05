醫生成功解凍「喚醒」冷凍胚胎！44歲媽媽生下相差12歲雙胞胎兄弟

據《長江日報》報道，唐姓女子（化姓）婚後3年未孕，2009年12月進行試管嬰兒技術助孕，第一次胚胎移植便成功懷孕，2011年順利產子，剩下三個胚胎則被冷凍在-196℃的液氮罐中。



唐女士近年突然想再要一個孩子，醫生成功將13年前的冷凍胚胎「喚醒」，44歲的她近日成功產下二胎。醫生表示，唐女士的兩個兒子是2009年同一時間取卵受精的，屬於同一批胚胎。從醫學角度來看，也算是雙胞胎兄弟。



報道指出，唐女士一家在生下第一個男嬰後12年來，一家三口過著幸福的日子，兒子也長成了一個壯男孩。近幾年，她萌生想生二胎的想法，突然想起13年前冷凍的胚胎，「一直在每年如期繳納冷凍費用，不知道3個胚胎還能不能用？」

詢問醫生後，唐女和丈夫決定，嘗試用2009年冷凍的胚胎，再添一個寶寶。2022年5月，醫學團隊從-196℃的液氮罐中，取出13年前冷凍的胚胎，放入到37℃的解凍液中，並通過一步一步換液將胚胎中的冷凍保護劑逐步替換，讓胚胎恢復正常的生理活性。

於香港法例下，冷凍胚胎（圖左）（由被訪者提供之圖片。）只為已婚人士而設，未婚女士可以選擇冷凍卵子（圖右）。{鳴謝勝利生殖實驗室提供資料圖片。}

報道提到，在復甦解凍並繼續培養3天後，醫生檢測發現，有2枚胚胎恢復生理活性。2022年5月底，這2枚生命「種子」被移植到唐女體內。11天後，通過血液HCG檢測唐女確定再度懷孕。之後進一步超音波檢查，有一枚胚胎在子宮內成功著床存活。

在家人的悉心照顧下，唐女士孕期十分平穩，在38周又4天時，唐女在武漢大學人民醫院接受手術，順利生下一個健康活潑的男嬰。