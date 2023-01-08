「乙類乙管」後會出現新冠病毒變異和新一輪感染嗎？　吳尊友解答

內地今日（8日）起將新冠病毒感染調整為「乙類乙管」，內地民眾普遍關注疫情發展走向的相關問題，譬如病毒是否會產生新的變種、病毒變異是否會引發新一輪感染、中國如何監測統計疫情數字等。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受《央視新聞》獨家專訪，解答多個公眾關心的問題。



關於病毒是否會產生新的變種，吳尊友認為，優化防控策略後，本土傳播的疫情病例數在有一定的水平和規模的情況下，確實存在新的變異毒株的可能性。他強調，「現階段，我們每天都在進行新的毒株的樣本收集和測序，並監測它的變化。從目前的結果來看，現在國內發現的所有毒株，都是已經在國際共享平台上分享的毒株。到目前為止，還沒有發現國內新出現的變異毒株。」

關於病毒變異是否會引發新一輪感染，吳尊友表示，「我們對國際社會各個國家流行的新毒株的情況進行了解追蹤，同時也對國內發生的疫情進行了毒株變異的監測，特別是從境外回國人員當中也檢測到這些毒株。會不會造成新一輪的疫情，取決於變異的毒株和國內剛剛流行的這些毒株之間，在結構上有多大的相似性，或者說它的變異差異有多大。從目前來看，因為它的變異也是Omicron亞型裏面的分支的變異，馬上造成新一輪傳播的這種風險的話，應該說不會太大。」

關於中國如何監測統計疫情數字，吳尊友提到，在武漢疫情控制以後，到優化防控方案期間，是嚴格管控時期。每一宗疫情的源頭、造成感染的毒株，幾乎每一個感染者都能夠被診斷管理，採取的是計數統計。現階段，疫情監測方案調整後，採取的是多種渠道的監測，包括住院病例的報告監測、核酸抗原檢測的數字統計、重點機構像養老福利機構監測、學校學生呼吸道症狀監測等。

吳尊友同時提到，中國一共設立了500多個流感哨點監測。他強調，「我們採用了多種統計方法綜合運用，也能夠相對準確評估疫情的發生發展趨勢，能夠對於疫情的發病，流行的強度，流行的趨勢，流行的時間做出研判，對防控效果作出評價。」