兩會｜年輕人每日慳杯咖啡錢提前規劃養老？　內地專家言論遭怒批

兩會期間，在「兩會養老雲論壇」上，針對近期老齡化、養老等問題，中國人民大學教授、中國養老金融50人論壇秘書長董克用建議年輕人，每天省一杯咖啡，可以提前規劃養老。該言論引發網民熱議，再次呼籲希望專家不要再建議。



董克用在論壇上表示，目前個人養老金更適合年輕人。他以年輕人喝咖啡為例，表示原先每天2杯咖啡，現在減少一杯可以省30元（人民幣，下同），一個月便是900塊，已接近國家稅優的1000元，一年就可以達到12000元。只要每日省下一杯咖啡的花費，就可以提前規劃養老。

他解釋道，個人養老金是「積累型」養老金，繳納期間只進不出，個人繳納的費用和投資收益都將積累到個人戶口中，這被稱為「利滾利」，對年輕人來說更有意義，愈早參加愈好。

此前，董克用還稱內地年輕人收入不足是正常現象，「要是足了就不奮鬥了，就像女生永遠沒有衣服穿是一個道理」。

據企業背景調查網站「企查查」資料顯示，董克用關聯多個養老基金、醫療科創相關企業，並在江蘇品生等多間公司擔任董事、獨立董事等職務，其商業版圖涉及金融、醫療科研、租賃和商務服務等。他本人還享受國家政府特殊津貼補助。

董克用的言論再次引起網民不滿，許多網民表示「建議專家不要再建議」。有網民表示不能接受其脫離大眾真實生活的說辭，「在專家眼裏普通老百姓每天都捨得喝一杯30的咖啡？很多人一天的飯錢都沒30元」。

網民討論摘錄▼

「連年輕人喝咖啡的錢都要惦記？」

「但是我交了養老保險的啊？怎麼還要自己規劃養老呢？」

「說得好像省了這杯咖啡就有錢養老了一樣」

「呼籲專家把退休金捐一部分出來」

「我都是喝掛耳咖啡，一天兩塊錢，也能養老嗎？」

「拿著比我們工資還高的退休金，喝著咖啡，讓我們年輕人別喝咖啡了，呸」

「再這樣下去，少吃一頓飯，少買一件衣服，少喝一口水，少呼吸一口空氣都行」

