雲南現肌肉壯碩「健身豬」一頭最高8萬元　曾作國禮見證中美外交

近日，雲南一名網民在網絡分享自己家養的黑豬，因身形健碩，臀部、背部肌肉線條流暢，被網民笑稱是「健身豬」。



據《光明網》報道，養殖戶李先生介紹，這類豬被叫做「杜洛克豬」，體型比較健碩，原產於美國。因為普通民眾見得比較少，對它不太了解。一般來說，杜洛克成年豬最高能長到500公斤左右，若品相優良，一頭最高能賣到8萬元（人民幣，下同），普通為養豬場將它買回去當種豬，承擔育種工作，其後代的瘦肉率較高。

影片顯示，幾頭表皮黑亮的杜洛克豬正趴在圍欄上，找主人要食物。與往常所見的家豬不同，這些杜洛克豬身形健碩，背部的骨架明顯，後腿肌肉強壯有力，看上去毫無肥膘。

李先生表示，影片中的幾頭杜洛克豬有3個月大，體重月50公斤，市場售價已達到2萬元上下。由於收益率較高，且杜洛克豬與普通豬飼養方式區別不大，因此自2015年起，他已全部改為飼養杜洛克豬。目前他們家一共有300多頭杜洛克豬，月均售賣30多頭。

紅毛杜洛克豬。（網絡資料圖）

據悉，杜洛克豬一般用於配種，食用口感並不好。公開資料顯示，紅毛杜洛克豬，世界上最好的豬之一，中國最早於1936年引入杜洛克豬用來雜交觀察。1972年，美國總統尼克遜首次訪華時，便送給中國一對純種紅毛杜洛克豬（屬瘦肉型），飼養於河南息縣外貿飼養場。