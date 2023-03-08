西安一小區業主「抱團漲價」計劃三年每平方米漲1.5萬元人民幣

中國近幾年來不斷遏制投機炒房，但據報西安一小區業主制訂了三年漲價計劃，讓小區成交價從2023年7月的每平方米2.5萬元（人民幣，下同，約5000新元），到2026年7月時要漲到每平方米4萬元，漲幅高達60個百分比。



據《中國房地產報》報導，綠城西安全運村5期芳華苑業主群2月26日流出一張截圖顯示，有業主在群內倡議，制訂三年漲價計劃，2023年7月小區成交價保持每平方米2.5萬元，到2026年7月，房價要達到每平方米4萬元。根據房地產網站貝殼網數據，目前西安全運村成交價大概為每平方米2.1萬元。

報導稱，為完成漲價計劃，業主還提出每個苑出一個代表組成村支部委員會，每個業主掛牌價格需要通過村委會審核。審核不通過的家庭，村委會予以談話，駁回低價成交申請，並設定冷靜期一個月；同時，對於多次談話依然執意要低價成交的，將被認定為「擾亂全村市場穩步上漲的家庭」，並打上「不友好家庭」標籤。

綠城西安全運村附近的一位經紀人楊杰證實了上述截圖的真實性。楊杰說，項目掛牌量並不是很大，但前來看房的客戶比較多購買群體主要為「學區房」客群，這也是支撐業主漲價的信心與動力之一。

楊杰也說：「不過，現在業主們也出現了分歧。一方面，綠城西安全運村有很多投資客戶，他們來自全國各地，期望房價上漲；另一方面，有部分業主認為自己的房子沒有理由讓別人管，一些著急變現的客戶也不會搭理所謂的『村委會』。」

北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山說，業主聯合漲價不違規違法，但出售房屋本身需要遵循市場規律，「業主這種聯合漲價的行為並不值得提倡」。

「業主集體漲價」事件並非第一次發生。2018年5月份，杭州有小區業主在賣房時聯合漲價。這些小區業主內部達成有關本小區「上調二手房價」的共識，並提出比當地的二手房市場價每平方米高出至少1萬元「二手房指導報價」。

南京的明發濱江新城小區也被曝出過部分業主聯合漲價，他們擬訂了一份《告明發業主同志意見書》，要求所有業主聯手抬高小區的二手房價格，並規定了不同戶型的「指導報價」。

【本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載】