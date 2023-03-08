稱美國有槍好事、經濟封鎖大半中國人沒飯吃惹議　南航教師遭停職

南京航空航天大學經濟與管理學院一名教師近日被曝在課堂上發表「美國有槍是一件好事」、「北洋政府時期是中國最為民主的時期」、「如果外國對中國實行經濟封鎖，一大半的中國人都沒有飯吃」等話語，結果周三（8日）遭校方通報停職調查處理。事件引起爭議，有網民認為要允許不同的觀點，「如果都成了一個聲音，那才是最恐怖的」。



南京航空航天大學周三發布情況說明稱，日前，網絡平台出現該校一教師在課堂上發表不當言論的網帖，引發輿論關注。校方高度重視，已於第一時間啟動調查程序，調查期間暫停該教師的教學工作，「我校對師德失範問題始終堅持零容忍態度，將視調查情況依法依規嚴肅處理」。

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根據微博流傳的圖片顯示，涉事的是南京航空航天大學經濟與管理學院教師陳賽彬，他被指在財政與稅收課上多次發表「不當言論」。例如，他被指曾稱美國有槍是一件好事，有槍可以更好的保護婦女權益，如果私闖民宅可以一槍打死，這也是他們更加發達更加文明更加自由的標誌。其又指發達國家犯罪率更低，並以唐山打人案為例，指出中國犯罪很多。

他亦被指曾指出「北洋政府時期是中國最為民主的時期，因為段祺瑞給劉和珍君道歉了，而且那一段時間換了很多總統」、「中國經濟70%靠出口，如果外國對中國實行經濟封鎖，一大半的中國人都沒有飯吃」等。

事件引起爭議，網民反應不一，有人認為其話語是「洗腦」，但現今的學生已不好騙了；也有人不認同舉報成風的現象，認為要允許不同的觀點存在。

網民意見節錄：

這人被美國策反了吧

不同觀點可以有，但是歪理邪說還是有區別的

拿唐山打人和美國槍殺案數量相比，他竟然覺得美國治安更好

美國犯罪率不低，可以吹它民主自由最發達，可是不能吹它治安好

這些學生，真不知道自由可貴呀

舉報成風，教師被抽去靈魂，然後被逼教育出一個模子的學生，毫無靈氣

