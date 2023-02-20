合肥教授宣揚崇洋媚外　學生憶演講內容：鼓吹外國人血統崇高

2月18日，合肥師範學院教育學院副教授陳宏友在某中學演講時，因內容宣揚崇洋媚外及功利性內容引發師生不滿，有學生上台搶咪並大叫「學習，是為了中華民族的偉大復興」。

2月20日，有學生講述了該講座的全過程，以及陳宏友演講的主要內容。



《極目新聞》報道，廬江中學高三學生小軍（化名）介紹，2月18日下午，學校的學生活動中心舉辦了「廬江中學2023年合肥一模總結表彰大會暨感恩勵志報告會」，參加的對象為該校高三年級全體學生和老師，總人數約1000人。

報告會邀請了合肥師範學院副教授陳宏友作感恩勵志報告。起初，報告會先表彰了在第一次模擬考試中成績優異和有進步的同學。表彰結束後，會議因電腦設備出現故障而暫停，現場十多位領導離開會場，少部分同學也離場。不久後，會議主持人開始介紹陳宏友，後者上台演講，主題為感恩。

小軍記得，演講剛開始，陳宏友就向學生提問「你們為什麼而學習？」，大多數學生都回答「為中華之崛起而讀書」。隨後，陳宏友談起了「讀過書的人和沒讀過書的人說話水平有什麼不一樣」，並以品茶為例進行說明。

陳宏友是合肥師範學院教育學院副教授。（網絡圖片）

此後，陳宏友提到自己連續多次捐血、資助了40多個學生，還說自己以前沒本事被人看不起，後來靠讀書改變命運。他又提到自己娶了一個離家鄉很遠的妻子，改變了陳家的基因，並指未來會讓其孩子好好學習，以後娶白種、黑種的優秀基因的女人，改變後代基因。

小軍稱，當時陳宏友說話的語氣像是開玩笑，「我當時沒當回事」，但後來的演講內容就有點偏離主題，讓他和其他同學感到不適。

演講期間，陳宏友提到金錢的話題。此時，會場的電腦系統修復好，陳宏友便放出一張互聯網大佬們一起吃飯的圖片，並以此展開演講。

此後，陳宏友講道：「如果考生考上了合肥的高校，那麼全安徽的女性供他選擇；如果考上清北，全中國的女性可供他挑；如果考到國外，全世界的女性供他挑。」此時，台下的學生開始發出噓聲，尤其是在場的女同學反應更強烈。

小軍表示，陳宏友在演講過程中鼓吹外國人血統崇高，鼓勵學生與外國人結合，還建議出國的學生別再回國。台下大批學生不滿，其中一名同學衝上講台搶咪，並大喊：「他眼裏只有錢，學習是為了錢，崇洋媚外！努力學習是為了什麼？是為了中華民族的偉大復興……同學們，努力學習，為了中華民族的偉大復興！」

該名同學喊話後，現場立即響起熱烈的掌聲。陳宏友試圖從學生手中搶過話筒，舉止顯得有些慌張。該名同學講話後將話筒還給陳宏友，離開講台，隨後很多學生離場，陳宏友繼續演講，小軍在現場留待約10分鐘後也離開會場。

陳宏友被停課除名

據合肥師範學院官網資料，陳宏友是該校教師教育學院副教授，其兼任職務還包括安徽省教師教育研究中心、安徽省基礎教育改革與發展協同創新中心特約研究員，安徽省中小學教師培訓專家庫特聘專家，安徽省中小學教師資格考試面試考官等，以及是合肥一中、合肥六中、淮南四中、南門小學等多所學校顧問。

陳宏友的主要研究方向為：教育管理、教師教育、班主任工作、家庭教育、高（中）考勵志（心理輔導）。

目前，合肥師範學院官網已將陳宏友除名，陳宏友的履歷介紹一片空白。在學院教師教育學院官網中，副教授介紹一欄，已刪除陳宏友的相關介紹信息。

安徽省教育廳工作人員介紹，安徽省委教育工委、省教育廳高度重視此事，正在調查處理，屆時會依法依規對外公佈。

《澎湃新聞》報道，陳宏友已按照學校要求，目前停課在家反省。