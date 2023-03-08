三八婦女節｜重慶公司女員工獲放假6天　男性也有福利　網民羨慕

三八婦女節來臨，近日，重慶一間公司別出心裁，宣佈女性職工放假6天，男性職工也能享受2天的假期，引發不少網民表示羨慕。



網傳該重慶餐飲管理公司的放假通知顯示，在迎來三八婦女節期間，根據公司相關員工福利政策，結合公司「寵愛女性」的使命及文化，安排放假。全體女性職工3月7日至12日放假共6天，通知並寫道「女神你們值得被寵愛」。至於男性職工3月7日至8日為調班假期，可以帶孩子、陪老婆、陪媽媽和丈母娘。通知還標註請相關負責人提前安排調班事宜，假期以不影響工作開展為前提。

3月6日，該公司工作人員確認放假通知屬實，還透露該女性員工福利去年已實行過一次，今年則在此基礎上為男性員工也安排了兩天的假期。他介紹道，假期都是帶薪休假，屬公司的一項福利，總部和直營店已通知，而加盟店也給了這個建議，至於具體的放假安排，不同門店或根據實際情況而有異。而重慶江北區一門店的女性工作人員在收到通知後欣喜若狂，表示準備回家好好玩一下。

網民點睇：

這也太好了，又是別人家的

這就是女性想要的男女平等嘛？

怎麼能讓我的領導看到這條新聞

能否給我安排個同款老闆

大部分公司還在炫耀996，昨天奇瑞還在說周六加班是福利，你這個不和諧呀

