男子遊甘孜多次遭藏民攔車索錢　　官方：她們想過好一點婦女節

「甜野男孩」丁真的家鄉四川甘孜，發生藏族村民攔截遊客車輛索錢的惡劣事件，當地有關部門周四（9日）回應稱，已批評教育涉事村民。不過，有不少網民就認為上述行為已經涉嫌尋釁滋事，並諷刺當地「打黑掃惡形同虛設」。



近日，一名內地男子爆料稱，自己駕車經過四川甘孜州一條村莊時，短短4分鐘內就遭遇當地藏民3次攔車索錢。

據行車記錄儀畫面顯示，男子駕車期間突然被前方多名女子用繩攔路，並稱「發個紅包吧，我們今天三八節」，男子則表示「你們三八節關我們什麼事嘛」，但在對方反覆勸說「一點心意」之下，男子最終用微信支付了5元人民幣。

未料，過了沒多遠男子便遭遇第二次攔車，他隨即表示自己剛剛已經給過錢了，但對方卻稱「那邊不是我們一伙的，發個紅包，千萬不要生氣。」

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事件經過發酵後，引起廣泛關注，涉事地松多鄉政府工作人員對此表示，已就事件進行處理，已對涉事村民進行批評教育，同時在附近幾個村派發宣傳單進行宣傳，會杜絕此類事再發生。

上述工作人員又指，「她們就是一些婦女代表，她們想過好一點的三八婦女節，結果造成了不良影響，特別是對過往遊客造成了心理上的陰影，給甘孜的旅遊帶來了很大的障礙。」

網民點睇：

「現在只是攔路要錢，早年攔路搶劫的時候更嚇人。」



「這就是明晃晃的攔路搶劫啊，屬於刑事事件當地公檢法全部失踪了？」



「一條路幾個卡，唐僧路過都得賣袈裟，咋不去高速上攔車子更多。」



「有時不是地域黑，發生這些事真的很難對這些地方有好印象。」



「去新疆吧，好吃好玩，民風相對淳樸，有國家特殊的守護更安全。」

