台黑幫春酒170旗袍辣妹「美女老闆」超強背景曝光　連BBC也曾介紹

台灣竹聯幫明仁會6日舉行春酒晚會，破紀錄請到170位旗袍辣妹排排站迎接賓客，場面十分壯觀。



這群辣妹的老闆劉君玲也大有來頭，11歲就投身殯葬業，後來成立婚喪喜慶公關公司，曾負責豬哥亮的牽亡魂陣，也經手過竹聯幫大哥陳啟禮與前總統馬英九母親的喪禮，連BBC都曾以「台灣最有名的送葬者」為題來介紹她。

點擊放大瀏覽劉君玲照片：

+ 12

劉君玲出身「孝女白琴」世家，外婆、媽媽還有她自己都從事這份工作，她也從小就開始幫忙，跟著學跳牽亡魂陣；但這樣的經歷也讓她吃了很多苦頭。

根據外媒《BBC》報道，劉君玲透露以前經常得要翹課去工作，回去上課時因為來不及卸妝、換衣服，還常常受到同學的嘲笑，說她的造型很奇怪、很醜，讓她相當自卑；長大後也因為不斷重複的情緒勞動，一度罹患憂鬱症。

【相關圖輯】台黑幫春酒「過百旗袍辣妹」鞠躬送客極震撼 傳香港這社團也到賀（點擊放大瀏覽）：

+ 11

好在後來劉君玲改做喪禮的司儀工作，漸漸脫離職業倦怠帶來的負面情緒；後來她更當起老闆，成立自己的團隊，業務橫跨婚喪喜慶各項活動，接手過許多名人的喪葬儀式與大型團體的禮賓活動。

當天明仁會春酒結束以後，她也開心與團隊工作人員合影留念，驕傲地在臉書發文寫下「一次次破了台灣的紀錄，一樣未見過人有的新旗袍亮相」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】