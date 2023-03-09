台黑幫春酒170旗袍辣妹「美女老闆」超強背景曝光 連BBC也曾介紹
撰文：ETtoday
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台灣竹聯幫明仁會6日舉行春酒晚會，破紀錄請到170位旗袍辣妹排排站迎接賓客，場面十分壯觀。
這群辣妹的老闆劉君玲也大有來頭，11歲就投身殯葬業，後來成立婚喪喜慶公關公司，曾負責豬哥亮的牽亡魂陣，也經手過竹聯幫大哥陳啟禮與前總統馬英九母親的喪禮，連BBC都曾以「台灣最有名的送葬者」為題來介紹她。
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劉君玲出身「孝女白琴」世家，外婆、媽媽還有她自己都從事這份工作，她也從小就開始幫忙，跟著學跳牽亡魂陣；但這樣的經歷也讓她吃了很多苦頭。
根據外媒《BBC》報道，劉君玲透露以前經常得要翹課去工作，回去上課時因為來不及卸妝、換衣服，還常常受到同學的嘲笑，說她的造型很奇怪、很醜，讓她相當自卑；長大後也因為不斷重複的情緒勞動，一度罹患憂鬱症。
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好在後來劉君玲改做喪禮的司儀工作，漸漸脫離職業倦怠帶來的負面情緒；後來她更當起老闆，成立自己的團隊，業務橫跨婚喪喜慶各項活動，接手過許多名人的喪葬儀式與大型團體的禮賓活動。
當天明仁會春酒結束以後，她也開心與團隊工作人員合影留念，驕傲地在臉書發文寫下「一次次破了台灣的紀錄，一樣未見過人有的新旗袍亮相」。
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