12歲女向網友發私密照因怕與朋友不合群　「隔空猥褻」同屬性侵？

智能手機愈來愈普及，成為不少民眾上網的主要工具，但網絡世界中的個人安全及私隱仍有待加強。

來自河南漯河市的大山（化名），近日發現年僅12歲女兒小花（化名）向陌生網友發送私密部位的照片。小花透露，身邊的同學都有同樣情況，因為怕不合群，她才參與其中。



大山介紹，女兒今年讀小學六年級，學習成績尚可，但特別聽話。在小花小學五年級下學期時，他發現女兒總是半夜起床，後來發現她一直用手機與網友聊天。

他翻查聊天記錄，發現一名20多歲的女生直截了當問小花「你缺錢不缺」、「你有甚麼東西要買沒有」，並表示「你要缺東西的話，姐姐給你買，你要缺錢的話姐姐給你。姐姐給你說幾個男性朋友，你去陪一下他們」。

小花最先從「快手App」的主播處加入所謂的「紅包群」。（影片截圖）

大山表示，女兒最先是從「快手App」的主播處加入所謂的「紅包群」搶紅包，隨後群內會有人教如何將對話隱藏，「打着動漫名義，群裏面各種就是組CP啊，虛擬的說要生孩子、談戀愛」，而女兒竟同時與多名網友達成所謂的「戀愛」關係。

大山發現，這些群組中的男生年齡約15歲至17歲，並會引導女生拍攝私密部位的照片，「他說我想看你胸胸，會給她發個紅包，天天說一些情愛之類的話」。

大山曾與女兒就事件溝通，容許她可以在網上聊天、結識朋友，但不能涉及隱私話題，「但是我女兒犯了三次，經不起這些誘惑」。值得一提的是，小花的同學都有同樣情況，令她覺得若不參與，自己就會格格不入，與同學沒有共同話題。

小花透露，身邊的朋友、同學都有加入所謂的「紅包群」，「很多同學都這麼玩，我聽著她們說，就也想著加入，發照片明知道是錯的，但還是被利益誘惑」 。

大山認為，平台管理、審核不夠嚴肅，小學生自制能力差、易受各種誘惑，犯罪分子能拿捏到小學生貪小便宜的心理，不勞而獲，「她感覺這是通過自己的方法去賺錢，別看幾毛，她感覺很有意義，她樂在其中」。

2022年10月，最高檢發布的未成年人檢察工作報告指出，近5年來，未成年人被侵害犯罪持續上升，其中「隔空猥褻」侵犯未成年人案件高發、頻發，未成年人非常容易成為不法分子的「網絡獵物」。

《法治日報》曾刊發評論稱，隔空猥褻同屬性侵。（極目新聞）

今年2月24日，《法治日報》曾刊發評論稱，隔空猥褻同屬性侵。文章指出，區別於傳統的身體接觸方式，「隔空猥褻」具有隱蔽性更強、危害更廣的特點。早在2018年，最高檢就發布指導性案例，確立無身體接觸猥褻行為視同線下犯罪的追訴原則。

今年3月1日，河南省原陽縣人民法院公布，該院審理了一宗利用網絡猥褻兒童案件，被告因利用轉帳引誘未成年女生發送隱私圖片，被判囚1年5個月。