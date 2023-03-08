網傳西藏一民宿老闆性侵未成年女遊客　官方：嫌疑人已被控制

前日（6日），有網民爆料西藏雅魯藏布江大峽谷一家藏族民宿老闆性侵女遊客，受害者為年僅17歲未成年。受害人報警後反被老闆娘辱罵「抽煙喝酒不三不四，勾引她老公」。據《新京報》昨日（7日）報道，該民宿老闆已被警方控制。



據網傳微信對話顯示，受害女生在西藏旅途中，經過雅魯藏布大峽谷附近時，入住一家當地人經營的「大峽谷松哥客棧」。受害女生稱，在該民宿訂好房後入住時不收費，而且客房門鎖損壞不能上鎖。老闆為藏族人，見有女性遊客便主動提出請客喝酒，疑似蓄意為之。

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昨日，西藏米林宣傳部副部長李月平回應稱，事件發生在3月5日，嫌疑人已被警方控制。已知當事女孩為17歲未成年人，但由於事發前兩人皆有飲酒，因此警方還未對事件定性。當地警方表示，刑偵部門已介入調查。

近年來，隨著西藏逐漸開放，進藏交通亦愈來愈方便，吸引許多遊客前往自由行。但許多到過西藏的遊客還是在網絡提醒，進藏後盡量結伴同行，住正規酒店。還有網民表示，藏漢仍有文化差異，獨自旅行的女性遊客更需多加小心。

網民討論摘錄▼

「涉及到是未成年人的話，不管是否同意，都是強姦。」

「藏族人看著文明友好，實際文化和我們漢族差別太大，他們那女的沒地位，他請你喝酒人少了千萬別去，只能說提高對世界的認知。」

「出門前做好計劃，帶好靠譜的旅伴，君子不立危牆之下，遇到壞人第一時間報警，投訴旅遊局。」

「某些區域的民宿老闆潛意識默認獨自旅行的女文青都可以亂來...想要好好旅行真不能省錢，該躲就躲。」

