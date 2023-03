以神之名︱攝理教主淫爪遍佈港台　過百台灣台大、政大生曝被誘姦

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭露韓國4名邪教教主的故事,方力申的女友葉萱也在片中露面,聲淚俱下指控攝理教教主鄭明析(정명석)性侵,引發外界議論。事實上,鄭明析魔掌也曾伸到台灣,過去就被爆出有高達百名台大、政大的高學歷女性受害。



現年29歲的葉萱(韓文名:鄭秀晶)在紀錄片中透露,2011年在路上被攝理教徒發問卷傳教,因為當時內心空虛,入教後深陷其中無法自拔,在極短時間內成為高階信徒。由於外型亮麗,她成為教會宣傳大使,也得到與教主鄭明析近身相處的機會,卻因此被對方引誘性侵。

葉萱在紀錄片中公開了一段錄音檔,鄭明析要求:「抱緊我,說妳會永遠愛主。」接下來又說「哇我們秀晶的屁股真大」、「是不是很開心」、「我好像高潮50次了」,伴隨著葉萱的啜泣聲和拍打屁股的聲音。她在紀錄片中不惜露臉控訴,哭著說:「太骯髒、太骯髒了,我一邊承受那些事情一邊呼喊著上天,問祂我到底為什麼會遇到這些事?」並表示出面的原因是「不希望再有被害者出現」。

事實上,不只是香港出身的葉萱受害,多年前攝理教也曾在台灣引發爭議,2001年週刊報導鄭明析誘姦百位台大、政大女性,然而當年性侵仍屬告訴乃論,一開始沒有受害人願意出面,以至於調查一度難以進行。不過,後來鄭明析在南韓、香港等地也爆發性侵爭議,受到國際通緝,2007年終於在北京落網,被引渡回韓後,因性侵罪名遭判10年徒刑,2018年2月出獄。

同場加映 :Netflix揭美國邪教極淫蕩 教主娶87個老婆與淫徒喪換妻未係最誇(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 7

《以神之名:信仰的背叛》在日前上架播出,攝理教向韓國法院指控該紀錄片違反無罪推定原則、侵害宗教自由,要求禁止播出。不過,首爾西部法院在本月2日駁回申請,認為此紀錄片確實是基於大量主觀、客觀資料拍攝而成,光憑目前攝理教提出的證據,難以證明片中內容為假,加上攝理教主在社會上是有影響力的公眾人物,紀錄片可說是與公眾利益有關,因此法院駁回攝理教申請。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】