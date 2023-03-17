杭州女返新工「中伏」　offer寫月薪2.1萬入職卻變4千　官方介入

浙江杭州一名女子近日入職新工，惟她爆料指出，她收到的offer約定了其月薪是2.1萬元（人民幣．下同），結果入職時卻變成了4000元。事件引起熱議，網民紛紛要求嚴懲這種公司。當地人社局表示，已介入此事。



據事主陳女士介紹，她3月6日到季小白文化傳媒有限公司入職，但工作了幾天，就被公司質疑工作態度不好，想她調職、降薪，而她拒絕後竟被直接辭退。陳女士表示，當時她只有一個下屬，人都沒有招全，後來聽說其他人反映她在公司沒有融入集體，人也比較安靜，在忙著做自己的事情，還說她工作態度不好。

她又指，入職前公司發的offer中寫明試用期薪資為2.1萬元，結果簽約時寫的卻是僅4000元月薪，其他按雙方約定的績效發放，「我簽的時候也有點稀里糊塗的」。

她還稱，公司的HR態度蠻橫，對她有些謾罵和侮辱性的言語，她找HR索要績效表時，對方態度激動，一直推諉，且因自己錄像錄音，雙方還發生了爭執，最後要報警處理。她說，績效表中寫了底薪是7200元，績效是1.38萬元，最後公司按照7200元的工資標準給她發了1000多元。公司還向警方稱她沒來幾天，沒有產出和業績，自然不能發1.38萬元的績效，「還因為錄像錄音的問題，把我告到了勞動局那邊」。

目前，陳女士的訴求是得到半個月的工資賠償，並獲得公司的公開道歉。周四（16日），濱江人社發布通報稱，該局已關注到有關情況並介入核實、協調，如發現存在違反相關法律法規的行為，將跟進查處。