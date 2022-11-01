湖北武漢疫情升溫　大媽地鐵車廂身套膠袋食香蕉惹關注

湖北武漢的新冠疫情近日出現反彈跡象，當地一名大媽搭乘地鐵期間用膠袋套住自己進食，令不少網民直呼畫面搞笑。



湖北武漢，一名大媽在地鐵內用膠袋套住自己並進食香蕉。（影片截圖）

網傳影片顯示，一名「全副武裝」的大媽搭乘地鐵時，用一個大型透明膠袋將自己包裹得嚴嚴實實，並在膠袋內除下口罩食香蕉。

據《封面新聞》引述影片拍攝者王先生指，這一幕發生在周一（10月31日）早上9時許，武漢地鐵2號線天河機場開往佛祖嶺方向的一班列車內，大媽的行為引起不少人拍攝，自己亦覺得很詫異、搞笑，便拍了下來。

王先生又稱，疫情期間做好個人防護是對的，「在地鐵上進食肯定是不好的，感覺她的防疫意識很強，但不知道會不會缺氧。」

此外，武漢地鐵客服人員回應指，地鐵上除下口罩、進食均不被允許。

有內地媒體認為，雖然大媽的舉動在旁人看來有些另類、誇張，但這樣做也盡可能地減少因氣味問題影響他人，也不用擔心在公共場合取下口罩引起別人的反感。相較那些睡在椅子上、一個人佔幾個位置、隨隨便便脫鞋，大媽的行為要好很多倍。

網民點睇：

「掩耳盜鈴」。



「說明大媽安全意識高」。



「不妨礙別人無所謂」。



「大媽做的太棒了」。



「不覺得過了，只能說比較自覺。可能是真餓了，沒辦法的辦法」。



「這條新聞的重點應該是地鐵上不允許吃東西，而不是防護過度」。



另據「武漢發布」消息，當地周一新增本土無症狀感染者56宗，無新增本土確診個案。