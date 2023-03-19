女子於肯德基買炸雞　一口咬下驚見「一半是生」　竟是鍋子出問題

【肯德基KFC】在油炸食物時，偶爾會出現「外熟內不熟」的現象，不過多達半隻是生的炸雞腿，你有見過嗎？陝西一名女子心血來潮想吃肯德基，買了一桶全家餐後，一口咬下卻驚覺口感不對，將酥脆外皮扒開一看，原來裏面的肉有一半是生的，讓她驚訝表示，怎麼一間大型連鎖快餐店會出這種重大差錯。



碰上這件倒楣事的趙女士指出，自己在3月17日時，花費106元人民幣買了一桶肯德基全家餐，沒想到裏面的雞肉是生的，事後去找購買店家反應，店家表示願意退款，並再做一份全家桶餐做補償，不過趙女士認為這間店的品管已經不及格了，便沒有接受，最後拿了兩杯贈送的可樂。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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18日，出事店家肯德基華陽城店員工出面回應，當天是廚房的鍋子出了問題，烹炸時間還沒到卻顯示炸雞已經好了，後續發現有問題後，已經維修完畢，不少網友看到後紛紛吐槽「只有免單而已？」「甩鍋給鍋子背鍋」「肯德基我只吃蛋撻」。

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