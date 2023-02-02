一日之計在於晨，美好的一天由好吃的早餐開始！不過香港人生活節奏急速，到快餐店解決早餐是常事，近日就有網民在網上發起討論，到底麥當勞抑或肯德基（下稱KFC）的早餐較為出色，有網民直呼「麥當勞珍寶套餐世一」，亦有大批網民認為KFC靠3樣美食完勝對決！

麥當勞VS肯德基早餐之戰！網民：珍寶套餐世一 KFC靠3款美食反勝

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麥當勞粉絲力挺：「珍寶套餐世一」

日前，有網民於Facebook群組「麥當勞關注組（香港）」中，發起「麥當勞 VS KFC，大家覺得麥當勞早餐好食啲，定KFC早餐正啲」的討論，引來大量網民留言，兩間快餐店各有支持者，紛紛列出各自心目中最出色的早餐款式。

（圖片來源：麥當勞關注組）

麥當勞早餐向來是人氣頗高，有網民直指：「當然係M記（麥當勞）」，同時指出幾個原因，力撐「麥當勞早餐整體都好食啲」，包括「KFC係油同滯，1次就夠」、「幫襯麥當勞都係鍾意杯即磨咖啡」等，並有人表示「珍寶套餐世一！ 早餐我揀麥當勞」等，可見麥當勞的早餐絕對稱得上是招牌！

KFC憑3樣嘢反勝？網民：雞扒最Juicy

另一邊廂，KFC早餐亦有不少支持者。KFC主打炸雞，早餐的雞扒就成功俘虜大批網民，認為「KFC嘅雞扒Juicy（多汁）好食啲」、「KFC好啲，有蛋有雞扒」等等；有網民則認為KFC整體較有誠意，指「比較下KFC好啲，麥當勞迷你包，KFC有誠意好多。麥當勞全餐好似食塑膠咁，KFC有塊雞扒。」

而KFC飲品亦被網民認為是「殺手鐧」，大讚「KFC熱咖啡好飲」、「奶茶都好過麥當勞好多」等，當中支持KFC熱咖啡的留言更有不少讚好，可見其人氣極高，與雞扒及漢堡列為3大KFC早餐人氣美食！

各位打工仔又較喜愛哪一間快餐店的早餐呢？