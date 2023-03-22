大熊貓「寶新」患急性重症胰腺炎病逝　網民質疑官方太遲安排治療

不足2歲的大熊貓「寶新」本月中離世。成都大熊貓繁育研究基地公布，「寶新」患上急性重症胰腺炎，終因多器官功能衰竭，於3月14日離世。



成都大熊貓繁育研究基地表示，今年3月3日，「寶新」出現嗜睡、拒食、精神差等臨床表現，熊貓基地醫療團隊立即採取診治措施，並組織多學科專家聯合會診。

根據血液生理生化檢測和電腦斷層掃描（CT）、超聲波等影像學檢查結果，初步診斷為急性重症胰腺炎。雖經過十餘日24小時重症監護和治療搶救，「寶新」終因多器官功能衰竭，於3月14日不幸離世。

成都大熊貓繁育研究基地已委託專業醫療機構開展病理組織學檢查，並對「寶新」前期生活、診療過程進行全面評估。同時，正組織權威專家指導幫助開展病因分析，報告出爐後將向社會公開。

「寶新」是雄性大熊貓，2021年6月24日出生於成都大熊貓繁育研究基地月亮產房，母親是出生於美國亞特蘭大動物園的雌性「海歸」大熊貓「寶蘭」。

《新京報》報道，「寶新」因性格活潑好動，吸引了不少粉絲。惟今年3月初起，「寶新」就未再在遊客參觀時現身，有關其身體情況的消息亦未有更新。「寶新」去世的消息傳出後，不少網民都要求成都大熊貓繁育研究基地出示具體的死因報告。

網民睇法：

3/3根本沒安排治療，3/4貓粉親眼看到被拉走治療的，撒謊成性



請熊貓基地儘早公佈致病原因，复盤整個救治過程，梳理自身管理漏洞，近幾年已經養死很多隻大熊貓了



出現症狀時為什麼不趕緊檢查，非要拖著，有這麼照顧的嗎



寶新2號就不舒服了，拖延了兩天才開始檢查，請基地公佈健康的寶新為什麼突然得了急性重症胰腺炎！



一月去看的時候還活蹦亂跳的小熊



可惜了，聰明的大熊貓，是大熊貓太多，管不過來或者不上心了嗎？那就不要過度的頻繁人工繁殖了，整頓大熊貓基地，調查清除不良專家。



這是國寶啊！為什麼得不到該有的重視呢！ ！



不顧母熊貓身體狀況，人為干涉，讓其過量繁殖是真正的對大熊貓好嗎？ ？ ？

