四川4隻熊貓「呆萌坐埋一檯」食蘋果 網民笑：啱啱好齊腳打牌
撰文：聯合新聞網
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打麻將通常是要等四人湊成一桌才能進行，近日四川的重慶動物園裏，就發生四隻熊貓剛好圍成一桌坐下的畫面，讓網友笑說彷彿下一秒牠們就要開始打麻將了。
影片裏有四隻熊貓圍在小方桌旁，只見牠們一個個坐在椅子上吃蘋果，無憂無慮的模樣相當悠哉，看起來就像是喝著下午茶一邊打麻將的老太太、老伯伯。網友們看到這一幕也留言直呼：「太可愛了，真的像在打麻將」、「四位爺很閒啊」、「那個坐東的小心閃到腰」開玩笑表示不禁有點羨慕牠們愜意的生活。
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對此動物園也回應，影片中的四隻熊貓是同一天出生的兩對雙胞胎，名字分別是雙雙、重重、喜喜、慶慶。平時只要工作人員將蘋果放到桌上，牠們就會自己跑到桌子旁，坐在椅子上慢慢享受點心，那天剛好四隻熊貓坐在一起，才會發生像是「熊貓圍一圈打麻將」的情景。
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