設暗號提醒旅客謹慎購物　網民盛讚良心導遊「業界楷模」

內地不時都傳出會有導遊強迫旅客購物消費，浙江一名導遊卻因提醒遊客謹慎購物而爆紅，更被網民盛讚為良心導遊。



據介紹，該名良心導遊是浙江知名導遊小黑諸鳴，帶旅遊團時，他都會勸導遊客「旅遊要以遊為主，多走一些地方，少買一些東西」。

事發於3月19日，網傳影片顯示，小黑諸鳴在旅遊車上手持麥克風，向遊客說道：「記住，不用給我『捧場』，什麼也不用買；你們喜歡、要買，我不攔你們」、「看到好看的，你如果吃不准，可以問我，當面我不會說的」。

除此之外，小黑諸鳴又與遊客對暗號，「你在人家店門口問我是真的假的，我都會說蠻好蠻好。我說蠻好的時候你們注意了，自己上點心，我不能說不要買；我要跟你說好的，你趕緊買」。

小黑諸鳴又提醒遊客，千萬不要買紅、黃、藍色的野果，「都是色素」。若遊客一定要購物，他建議大家可向路邊擺攤檔的老婦買花，「你逛街的時候看到那些老太太賣的玉蘭花、梔子花，兩塊錢一朵，你買一朵手有餘香，對她來說，也是靠自己的勞動有尊嚴地活著，兩全其美」。

對於在旅遊期間買玉石，小黑諸鳴直言，「就這麼幾個小時的時間你買什麼玉，你能分得清是玉還是石頭嗎？」。他提醒，若遊客要買玉石，記得要取收據，否則有問題時店家不會退貨。

小黑諸鳴從事導遊行業已20年，許多旅遊景區有名的宣傳策略都有他的功勞，被稱為「浙江導遊扛把子」。憑藉寬廣的知識面、幽默的講解風格，小黑諸鳴一直深受遊客喜歡。

在抖音上，小黑諸鳴會用其獨到的見解介紹旅遊景點，其影片作品涉及廣西、廣東、重慶、江蘇、浙江、天津等全國各地，粉絲量高達1200萬。

網民睇法：

這種導遊會被同行吐槽，但這種導遊是真心良心。



導遊勸不勸買東西主要看團的價格 有的人報那種幾十一百多的旅行團 不搞你購物搞誰



壞了壞了，被暴露了



這個導遊接的團應該不是低價團



這視頻發出來會不會對這個導遊不太好哦？



導遊界的楷模



導遊裏的一股清流，真好！



旅遊團就必須得是純玩，遊客購不購物關導遊何干



我覺得這麼貼圖出來會直接砸了這好導遊的飯碗

