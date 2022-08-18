有片｜男童游泳池遇溺掙扎1分鐘無人救　體力透支沉入水底身亡

湖南省漣源市近日發生了一宗兒童溺斃事件。



一名男童14日和家人到當地一家游泳館遊玩，不料他在下水時身旁竟沒有大人看顧，導致他誤入了深度較深的泳池，在水中掙扎了1分鐘後沉入水底。

直到附近有其他民眾發現才趕緊將他救上岸，但仍為時已晚，送醫後遭院方宣告不治。

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綜合內媒報道，這宗事件發生在14日下午2點18分，當時一名穿著泳褲的男童在身旁無大人看顧的情況下，獨自跳入了泳池中，結果因泳池太深，男童踩不到底，導致他不斷在水中拍打掙扎，濺起大量水花，但持續了一分鐘後仍沒有引起旁人注意，最後體力透支，手掐頸部沉入水底。

根據閉路電視畫面顯示，男童沉入水底2分鐘後，才有另外一名家長發現，並趕緊向救生員求救。隨後，2名男子先後跳入水中，並對溺水男童進行救援，然而送醫後仍為時已晚，經內媒15日證實，男童已不幸溺亡。

目前當地相關單位已成立調查小組介入處理，漣源市文化旅遊廣電體育局一名工作人員表示，從14日下午開始，漣源全市游泳館已停業進行安全檢查，「至於何時恢復營業還沒有通知。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】