｢MIRROR向林俊傑道歉｣登微博熱搜榜首 內地網民：難怪紅不過羅湖
撰文：孫聖然
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新加坡歌手林俊傑（JJ）日前來港開騷，與MIRROR成員陳卓賢（Ian）鬧出「彈鐘」風波，事件在內地亦引起網民關注。
另一MIRROR成員邱士縉（Stanley）在IG發布限時動態澄清事件後，話題「MIRROR成員向林俊傑道歉」一度登上微博熱搜榜首，惟不少內地網民都認為MIRROR行為屬於「蹭熱度」，更直言「難怪紅不過羅湖」。
「彈鐘」事件發生三日後，Stanley在IG限時動態以黑底白字澄清事件，稱有些事情誤會了，自己沒有不尊重別人之意，「首先，本人為上一個post引來的誤會致歉！說真的，JJ願意邀請 MIRROR 同台絕對是我們的榮幸，不論在哪一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。」
Stanley不諱言MIRROR身邊好像出現連環不幸事件，並說：「不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個 post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」
不過，上述文字被不少內地網民認為是在「蹭熱度」：
「難怪紅不過羅湖。」
「是真的在蹭吧我請問？」
「這個團成頂流了…這時代太瘋狂了。」
「寫的特別特別沒有文化。」
「這哪裡是道歉了！只是澄清而已！」
「醜人多作怪，我祝他們成功吧。」
「看這個tag第一反應以為林俊傑出了叫mirror的新歌。」
「是比較茶的啦，得了便宜還賣乖，反正說來說去都說他們沒錯呢。」
「為什麼不早解釋清楚等熱度上來了才道歉不是在蹭在幹什麼。」
「沒完沒了了還？這件事已經五天了，前前後後林方都想低調處理一句話沒出來說過。」