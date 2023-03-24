湖南高校「悄悄」為困難生發放100萬餐補　網民讚：有溫度的關愛

《中國青年報》報道，近日，湖南科技大學宣布，將根據學校食堂收款機流水數據，為在食堂消費次數多、每餐平均消費額度低的學生發放共計100萬元（人民幣，下同）的餐補費，無需學生本人申請，學校確認名單後將每年分四次發放，直接打入學生的飯卡中。對此，不少網民表示，學校此舉「暖胃又暖心，是有溫度的關愛」。



湖南科技大學介紹，學校將根據食堂收款機流水，統計全校全日制學生（含本科生、研究生、留學生）在食堂的就餐消費大數據，綜合確認名單。後勤管理處將從就餐率不低於全校平均水平的學生中選出平均每餐消費最低的3000名學生。

同時，學生工作處資助辦公室亦會對入圍名單進行貧困生身份核實，如屬於貧困生，則會按200元進行發放。如暫未列入貧困生行列但餐均消費較低的學生，也將按照每次200元的標準發放。如餐補發放名單確有遺漏，經查證後，將納入下次餐補發放名單。

據悉，餐補每年分4次發放，一般為每年的3月、5月、9月和11月，每次發放25萬元左右，全年累計發放100萬元，直接充入學生的飯卡。根據首次消費時段統計數據，2023年的第一次餐補預計於3月底發放到位。

湖南科技大學同時表示，就餐消費數據統計結果將作為貧困生評定與調整的依據之一。學校將通過多種手段，不定期查核就餐補助發放對象的相關信息，將就餐補助發給真正需要的學生。對於特別困難的學生，經過核實後，學校資助辦公室將針對性再行予以資助。

公開資料顯示，湖南科技大學是位於湖南省湘潭市的一所公立大學，為「十三五規劃」國家百所「中西部高校基礎能力建設工程」支持高校，湖南省國內一流大學建設高校，教育部批准「卓越工程師教育培養計劃」高校及全國首批「創新創業50強高校」。

網民看法摘錄：

真的有被暖到！



有溫度的學校。



畢業十多年的學長覺得這個政策很讚。



科科大上分！暖胃又暖心。

