蘇州殺夫藏屍案　死者父母：冰櫃纏滿膠帶，媳婦兩次搬家都帶走

撰文：林芷瑩
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江蘇蘇州市發生殺夫藏屍案，死者龐偉（化名）遭妻子查某麗殺害後藏屍冰櫃超過一年。
近日，死者父母就事件發聲，透露查某麗曾兩次搬家，並且都帶著藏有兒子屍體的冰櫃。

死者親戚老張介紹，龐家一直做些小生意，3個孩子中以龐偉最出息，「別看小孩靦腆、內斂，其實很有本事的」。龐偉就讀蘇州大學，畢業後去做房產中介，在公司與查某麗相識，後結婚生子。

有報道指，查某麗經常在直播平台上向一名男主播送禮物，打賞36萬元，經常佔據榜一位置，龐偉失蹤前曾借錢為妻還債。對此，老張表示親戚們幾乎都知道。

老張指，在龐偉「失蹤」期間，查某麗利用丈夫的微信向他的親屬借錢，她又發不了語音，我那小孩在冰櫃裏躺著呢！就發文字出去，有的人借，有的人沒借。但你說小孩父母、哥哥弟弟，能不借嗎？他們家裏人去外面借錢都借給她」。

龐偉「失蹤」的15個月內，其父母曾4次報警求助，警方表示要配偶才能立案，而查某麗則聲稱，丈夫是因為避債才離家。老張透露，龐偉父母見兒子外出「避債」數月不歸，去年中秋節，他們更特意上門為查某麗煮飯，陪她過中秋節，何曾會想到日思夜盼的兒子當時就躺屋內的冰櫃。

死者母親表示，「一直以為兒子活在世上，手機一直有聯繫」。（微信公眾號＠新聞坊）

龐偉的父母透露，查某麗曾兩次搬家，都帶著藏有兒子屍體的冰櫃，去年中秋他們在兒媳婦家就曾看到冰櫃纏著膠帶。

老張坦言，如今最擔心的是龐偉的女兒，「現在只有兩三歲，孩子啥都不懂，但遲早啥都會知道」。

死者母親李女士稱，和兒子最後一次見面是在2021年11月，她曾以為兒子失蹤，先後多次和家人報警尋人，曾採集過DNA信息，「一直以為兒子活在世上，手機一直有聯繫」。

死者另一名親屬龐先生稱，一年多沒有與龐偉見面，曾懷疑對方遇到危險，多次發微信催龐偉回家，詢問他是否微信被盜用，要求報平安，也曾發信息表示懷疑對方「不是本人」。此前，龐先生因為擔心龐偉在外地被傳銷組織控制，曾聯繫外地的警方尋人。

親人曾向龐偉的微信發訊息，懷疑對方不是本人。（微信公眾號＠新聞坊）
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