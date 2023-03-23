校園霸凌｜13歲少女慘遭毆打踢落河　滿身傷跪地向施暴者道歉

海南臨高縣一名13歲少女遭校園霸凌。網傳影片顯示，少女被多名女生毆打，她滿身傷痕，跪地向施暴者說「對不起」。

該名少女一度被限制自由，幾日後自行逃脫返家，因怕被對方報復，她向父母謊稱「只是不小心摔倒」。家屬事後在網上見到施暴者拍攝的片段，幾番詢問下，受害者才承認被霸凌。



影片顯示，多名女生手腳並用向一名少女施暴，還將她踢入小河中，並舉起手機拍片，她們用當地方言稱「不要用棍子打」。被打少女頭髮凌亂，上身可見傷痕，跪在地上向施暴者說「對不起」。

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《新京報》報道，受害者舅母劉女士介紹，事發地位於海南省臨高縣加來鎮蘭權村，外甥女在海南臨高思源實驗學校讀初一。

3月13日下午，外甥女和同校學生一同離校，先後被帶到臨高縣多文鎮與加來鎮，期間有多名陌生女生以「看她不順眼」為由多次毆打她，並控制其行動自由。

劉女士稱，施暴者以「如果逃跑報警，就去毆打父母」為由，數次威脅、恐嚇外甥女。

3月18日，外甥女自行逃脫，徒步跑回位於臨高縣城的家中，因害怕報復，向父母謊稱「只是不小心摔倒」。事後，家屬在網上看到施暴者拍攝的片段，幾番詢問下，外甥女才承認被霸凌。

劉女士稱，外甥女平時開朗活潑，成績中等，家庭情況較為拮据。其父因身體殘疾只能以拉三輪車為生，母親是聾啞人，在學校門口推車擺攤賣零食。

她表示，3月19日，外甥女到海南醫學院第一附屬醫院住院治療，經檢查診斷出左耳鼓膜可見穿孔。同時，她的眼睛有異物插入，造成視力下降，屬不可逆的損傷，難以恢復。目前，院方已建議家屬將受害者轉送到海口市醫院接受治療。

受害者家屬已於3月18日在臨高縣公安局加來派出所報案。

3月22日，海南省臨高縣教育局教育督導室（法制室）工作人員透露，當局對此事予以關注並展開調查，已督促學校和監護人共同加強管理，學校已探望受害學生，關心其身體狀況與心理狀態，公安部門正嘗試協調雙方家屬處理後續事宜。