孕婦食海底撈有打尖特權？　網民不滿：又不是坐地鐵巴士

日前，內地有海底撈門店因優先安排孕婦用餐，被質疑給予孕婦「打尖」特權，引發兩極爭議。有網民認為這一行為不妥，亦有網民稱「從小接受的教育不就是禮讓老弱病殘孕嗎？」



近日，網民爆料海底撈優先安排孕婦用餐，引發不滿。(微博)

有小紅書網民發文稱，自己在海底撈排隊等位時，旁邊突然有人詢問，「懷孕可以先吃嗎？」，店員隨即先行安排孕婦一行人用餐。隨後，旁邊又有人帶小朋友的女子問，「可以幫我們優先嗎？小寶寶等久了可能會鬧。」店員又為幾人優先安排座位。

該網民質疑，如若是這樣的話，排隊的意義又是什麼，「每個人都可以找個理由讓服務員幫忙優先嗎？我室友今天還生日嘞。」

對於上述情況，海底撈回應稱，如有孕婦現場排隊，會根據據實際協調等座。「但目前僅黑海（海底撈會員等級）有排隊優先權益。」

網民點睇：

「這年頭能有幾個孕婦，插在前面我也餓不死。」

「都是來吃飯的，又不是坐地鐵公交。」

「孕婦非得吃海底撈嗎？其他人也是餓著肚子來的啊。」

「坐公交地鐵都有老幼病殘專座！吃飯怎麼就不行呢？」

「人家自己怎麼接待客人是自己的事兒，任何好的壞的結果人家自己承擔。」

「孕婦能有幾個？餓著肚子等座也是消耗體力的，而且可能引起不舒服。」

