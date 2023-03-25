「面壁聽課」？河南老師讓孩子上課對牆坐半年　家長怒斥

近日，河南新鄉一名家長投訴，指老師讓學生對著牆坐了半年之久，質疑孩子有錯老師可以及時和自己溝通，但不能作如此安排。



網傳影片顯示，在一間教室內，老師正在上課，惟在黑板兩邊卻設置了兩個特殊座位，兩名男生一人坐在一個角落，由於與黑板在一條線上，故只能「面壁聽課」，很難看清黑板上的內容。

對此，家長非常不滿，在網上批評都交錢來上學了，但卻落得如此待遇，孩子本身就近視還要被安排對牆坐了半年之久，自己直到最近才得知此事。她又指，孩子曾反映老師對其有言語辱罵和行為針對，還讓他在餐廳站著吃飯。她進一步稱，如果孩子有錯，老師可以及時和自己溝通，她也接受，而非一聲不吭地將孩子安排在牆角位置。

值得留意的是，在周六（25日），該家長刪除了相關內容，之後再發動態稱：「不想讓孩子退學只能妥協，只能接受所有一切，力不從心，畢竟人質以後還在人家手上。」

網民點睇：

有些老師不一定是老師

老師這樣的做法真的很不好

這個老師這樣的做法真的很無法讓人理解啊

這樣的人就不配稱作老師

對著半年？那他平時上課都是扭著脖子？老師讓他成為了班級裡最特殊的一個，久而久之孩子也會覺得自己和別人不一樣，有些時候，自然而然的就覺得自己和別人不一樣，孤僻症也有這種原因吧

