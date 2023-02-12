男童不適舉手7次獲老師回應「忍一忍」後摔亡　家長要求校方擔責

近日，有家長在微博發文稱，2020年11月，其8歲的兒子郭某在福州市鼓樓區某小學上課期間身體不適，10分鐘內舉手7次，但任課老師只讓他趴下休息，直至下課後，兒子才由老師攙扶落樓梯，期間摔倒在樓梯拐角處。郭某送院後深度昏迷，後不幸離世。

家長認為，學校和任課老師未能及時採取有效措施阻止悲劇發生，對郭某的離世負有責任，並質疑學校隱藏完整的閉路電視紀錄。



事發經過

家長提供的教室閉路電視紀錄顯示，2020年11月5日，從上午10時21分至10時31分，身穿藍衣的郭某多次舉手，但任課老師沒有理由，直至第7次舉手，老師才與他簡單交流幾句，郭某之後趴在桌上休息。同班同學稱，當時老師讓郭某忍一忍。

隨後，任課老師繼續上課，郭某則趴在桌上20分鐘，直到10時53分下課。10時56分，樓梯處的閉路電視紀錄顯示，學生們排隊放學，郭某由老師攙扶着，艱難地走下樓梯。有同學透露，當時郭某大聲哭喊無力下樓，但老師要他「不許哭」。

郭某的家長稱，10時57分，兒子在樓梯轉角處摔倒，但老師沒有第一時間撥打120及通知家長。直至11時02分，在校門外等待的郭父在數學老師帶領下來到事發地，並撥打120將兒子送往醫院。

家長認為，事發時，任課老師的態度和處理方式冷漠，對郭某不夠關心，未及時採取有效措施避免悲劇發生。

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《紅星新聞》報道，郭母表示，兒子摔倒的樓梯轉角處設有閉路電視，但沒有錄下他的摔倒過程。校方解釋，郭某摔倒處位於監控的死角處，但家長對此一說法不予認可。

2月8日，福州市鼓樓區教育局工作人員稱，目前事件已進入法律程序，法院已公布一審判決結果；據了解，郭某患有基礎疾病，死亡原因與摔倒無關。

事發後，警方介入調查並調取相關閉路電視紀錄，不會存在校方刻意刪改監控的情況。對於當時的任課老師有無處理等問題，工作人員表示暫不便透露。

家長說法

由於事件發生於2020年，不少人不解家長為何2年多後才在網上發聲。對此，郭母在微博發聲回應，他們無法接受一審結果，涉事老師沒有受到學校的任何問責，仍然如常授課；在事發後的兩年間，學校、老師一直沒有道歉。

郭母認為，若老師能有多點責任心、同理心、職業道德和良知，兒子能早點送院，或在上課時早點處理，「學校有校醫，但是從孩子求救到120到達的四十多分鐘裡，都沒見過校醫的身影。哪怕任何一個緩解處置得當一點，我們的孩子也不會失去生命，我們的生活也不會破碎」。

郭母指，他們認為當事老師沒有基本的職業素養，對兒子的死亡負有不可推卸的直接責任。同時，希望二審法官能重視其訴求，而不是聽信學校代理律師的所謂「孩子舉手不是舉手，而是在撓頭」的詭辯，「我們一審說了，沒有用，逼不得已，發布在網絡上，請大家來評評理」。

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對於郭某是否有基礎病，郭母指出，兒子一直非常健康，從未檢查出任何所謂的基礎病，每年的學校體檢中也沒有被反饋過任何問題，質疑教育局的工作人員所說的基礎病具體是什麼疾病。

郭母透露，兒子入院後第一時間做電腦斷層掃描（CT），結果顯示為顱內出血，醫生解決是因為摔倒後昏迷沒有意識沒有呼吸，大腦缺氧腦細胞受損不可逆，並反覆強調「早點送來就好了」。她直指，老師的冷漠無視和不當處理導致摔倒，又送醫延誤，錯過了最佳搶救期，最終失去生命，「這是不爭的事實」。

郭某在學校摔倒，後不幸離世。（微博＠風往北吹y5）

家長訴求

郭母稱，兒子已離世近一年，但他們的傷痛有增無減，尤其是一審後，他們一家無法接受結果，「感覺孩子太可憐了，我們沒有當好父母，對不起所有家人，尤其是孩子爺爺得知噩耗後，不久就含恨離世，整個家庭陷入巨大悲痛」。

她表示，一家人都認為涉事老師對孩子的死亡負有不可推卸的直接責任，學校負有監管不當、處置不力的責任。他們提出3項訴求，包括涉事老師書面道歉，教育局對她作出應有處罰；學校作出深刻檢討，制定出應對同樣問題的有效措施；以及給予更合理的經濟補償。