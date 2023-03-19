因手機被老師沒收　江西16歲男生校內墮樓身亡　家長提重重疑點

3月16日晚間，江西宜賓市江安縣南屏高級中學，一名16歲高一（中四）學生小陳從宿舍樓跳下結束生命。

據《封面新聞》報道，家屬講述學校監控情況稱，小陳墮樓前，宿舍生活管理員及一名老師曾到他所住房間巡夜，結束後大約幾分鐘，小陳就從宿舍3樓飛奔至6樓跳下，後面還有幾位跟着追出宿舍的同學。

家屬認為，孩子的死亡與老師巡視有關，希望學校和警方能夠給出合理的解釋和調查結果。



據死亡學生父親陳波（化名）透露，孩子是住校生，一個月才能離校回一次家。3月17日晚查看事發監控畫面時，他看到孩子下課時都很高興狀態很輕鬆，一直到洗漱都未發現任何異常。直到晚上10點後，宿舍管理員和另一位老師巡夜進入孩子所住宿舍房間，又先後出去約幾分鐘後，便看到孩子從3樓宿舍衝出飛奔至6樓，後面有幾個同學一同追出去。

家屬透露，小陳墮樓地點在男生宿舍6樓，該樓層兩邊均有監控設備，但能拍到小陳在走廊背影的監控設備卻出現問題，且角度朝上，並沒有拍到宿舍走廊相關畫面。僅對面樓層的監控拍攝到小陳墮樓畫面，當時，其餘同學在追小陳，中間隔了一段距離，手上也沒有明顯動作。

小陳墮樓宿舍樓。（封面新聞）

「寢室幾個同學在後面追，他就在前面一直跑，跑到6樓就跳下去了。」查看監控後，陳先生悲痛地說，孩子平時很聽話，與他交流學校的事情時也十分正常，沒有抱怨和異常舉動，「我不理解為什麼他會突然做出這種行為？」

對於學生墮樓事件，校方回應稱，「警方已介入，詳情以警方通報為準」。校長透露，警方通告死亡原因為高墜死亡，排除他殺，沒有任何暴力傾向，該宿舍同學關係也非常融洽。學校會配合警方調查，進行善後工作，與家長做進一步溝通。

警方也已將偵查結果口頭通報給家長，陳先生稱：「警方說是小陳借了同學的手機來玩，但被班主任沒收了手機，等老師走後室友埋怨小陳沒將手機藏好。」「我現在最想知道在寢室裡面的幾分鐘究竟發生了什麼，但目前無法聯繫到同宿舍同學和班主任。」警方表示，目前案件還在進一步辦理中。